Der Wald braucht dringend mehr Aufmerksamkeit

Vor 40 Jahren wurde die Vitalität der Wälder zum ersten Mal erfasst. Das Ergebnis war für viele Menschen besorgniserregend, wenn nicht sogar schockierend. Vom „Intensivpatienten Wald“ war die Rede. Leider ist der Wald in Deutschland ein Dauerpatient geblieben. Im zuletzt veröffentlichten Zustandsbericht hieß es, dass in Deutschland vier von fünf Bäumen der verbreitetsten Arten Fichte, Kiefer, Buche und Eiche krank sind. Dass auch die Wälder in Schwaben, um die es vergleichsweise noch günstig bestellt ist, nicht schadlos davonkommen, zeigt sich in diesem Jahr. Rund 400 Hektar wurden beim August-Unwetter 2023 schwer vom Hagel getroffen. Waldflächen, so groß wie Fußballfelder, werden nun verschwinden, damit der Klimawandel-Profiteur Borkenkäfer nicht für größere Schäden sorgen kann.

Die Zusammenhänge von Ökologie und Forstwirtschaft, von Klimawandel und Biodiversität brauchen jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit. Schließlich ist der Wald nicht nur ein Lebensraum für Tiere und Pflanzen, ein riesiges Ökosystem, ein CO₂-Speicher und ein Holzlieferant. Er ist ein wunderbarer Kraft- und Erholungsort, dessen Schönheit und Zauber sich besonders im Herbst zeigen.