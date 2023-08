Landkreis Augsburg

07:56 Uhr

Zahlreiche zerstörte Luxus-Karossen: Unwetter wütet im Kreis Augsburg

Plus Im Landkreis Augsburg verursachen Hagel und starker Regen große Schäden. Autos wurden zerstört, Tiere schwer verletzt. Welche Orte es besonders getroffen hat.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Ungläubig, teilweise verängstigt schauten die Menschen im Globus Baumarkt in Königsbrunn am Samstagnachmittag drein. Durch das beschädigte Dach kam an manchen Stellen der Hagel nach drinnen. "Wegen Unwetter geschlossen", steht nun rot unterstrichen auf mehreren Zetteln an den Eingangstüren. Auch an vielen Privathäusern und in der Tierwelt hinterließen Hagel und Regen im Landkreis Augsburg deutliche Spuren. Der Schaden könnte selten zuvor gesehene Höhen erreichen.

Dicht machen mussten am Samstag auch andere Läden in Königsbrunn, etwa Edeka Toth. Sein Geschäft bleibe mindestens noch am Montag geschlossen, sagt Christian Toth am Sonntagvormittag. "Wir haben Wasser im Laden stehen." Das sei zur Decke hereingeschossen wie eine Dusche. Im Moment dürfe er seinen Laden aus Sicherheitsgründen nicht betreten. Ware müsse wohl in großem Umfang entsorgt werden. Ein Problem sei, dass es weiter regne und deshalb weiter Wasser in den Laden gelange.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen