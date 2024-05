Finale Entscheidungen am letzten Spieltag

Während in der Kreisklasse und A-Klasse so gut wie alles entschieden ist, gibt es in der B-Klasse ein echtes Finale im Rennen um den Aufstieg.

Der TSV Bobingen II hat in der Kreisklasse nun genauso wie die SpVgg Langerringen II in der A-Klasse den zweiten Platz und damit die Relegation sicher. Spannend bis zum letzten Pfiff ist das Meisterschaftsrennen in dieser Saison in der B-Klasse. Hier kämpfen noch drei Teams um die Meisterschaft und die beiden Aufstiegsplätze. Dabei kommt es in Kaufering zum großen Showdown zwischen dem heimischen VfL III und der SG Langenneufnach/ Walkertshofen. Auch im Allgäu gibt es in der A-Klasse ein Finale um die Meisterschaft, im direkten Duell zwischen dem Schlingen und dem SV Bedernau. Die letzten Spiele der Saison finden alle bereits am Samstag statt.

SV Schwabegg zeigt seine Qualitäten

Kreisklasse Augsburg Süd: Das Meisterteam SV Schwabegg zeigte in seinem letzten Saisonspiel noch einmal eindrucksvoll, warum es in dieser Saison ganz oben steht. Mit 6:0 fegte Schwabegg die Reserve des VfL Kaufring, bis dahin imerhin Dritter der Liga, vom Platz. Am letzten Spieltag hat der SVS spielfrei, während Kaufering II im eher bedeutungslosen Spiel gegen den SV Bergheim antritt. Der TSV Haunstetten II rückte durch seinen Sieg gegen den SV Hurlach auf den dritten Platz vor und fährt zum Saisonabschluss nur sechs Kilometer weiter zum Nachbarschaftsderby gegen den FSV Inningen. Inningen kannte in Großaitingen zuletzt keine Gnade und schoss den FSV mit 6:0 aus dem eigenen Stadion. Die ernüchternde Großaitingen-Bilanz aus den letzten vier Spielen lautet somit null Punkte und 3:19 Tore.

Nächster Gegner der Großaitinger ist der SSV Margertshausen, der eine solide Rückrunde spielte und zu Hause Favorit ist. Verletzungsbedingt auf der letzten Rille kommt in den letzten Wochen der TSV Walkertshofen daher, der beim 0:5 gegen den TSV Bobingen II praktisch chancenlos war. Auf Walkertshofen wartet nun der FSV Wehringen, der am vergangenen Wochenende wegen Personalmangel gegen den TSV Göggingen gar nicht antreten konnte. Somit könnte Wehringen bei einer Niederlage immer noch direkt absteigen, wenn dem SV Untermeitingen ein Sieg gegen Bobingen II gelingen würde. Außerdem empfängt der SV Hurlach den TSV Göggingen zu einem Spiel um die Ehre.

SpVgg Lagerlechfeld II hat Spaß am Fußball

A-Klasse Augsburg Süd: Richtig Lust auf Fußball hatte zuletzt der Meister SpVgg Lagerlechfeld II und schoss den FC Königsbrunn II mit 9:2 nach Hause. Bereits nach sechs Minuten stand es 4:0. Wahrscheinlich ohne Abwehrspieler agierten im Derby der SV Schwabegg II und der TSV Schwabmünchen II. Die Teams lieferten sich beim 5:7 für Schwabmünchen ein heiteres Scheibenschießen, bei dem es nach einer Stunde schon 5:5 stand. Da der SV Gessertshausen beim TSV Königsbrunn II ein Unentschieden holte, rutschte der SVS nach der Niederlage auf Platz vier ab.

Eine große Überraschung schaffte der VfB Mickhausen mit einem 2:1-Sieg bei Türkgücü Königsbrunn II. Da Abstiegskonkurrent SV Reinhartshausen gegen den FSV Inningen II aber ein Remis schaffte, bleibt Mickhausen punktgleich doch Tabellenschlusslicht. Somit schwinden die VfB-Chancen, da das Team im letzten Saisonspiel gegen den Meister aus Lagerlechfeld ran muss, während Reinhartshausen die eher machbare Aufgabe beim TSV Fischach vor sich hat.

Vizemeister SpVgg Langerringen II siegte im Schongang mit 2:1 gegen den TSV Klosterlechfeld und darf sich beim FC Königsbrunn II schon einmal für die Relegation warmspielen. In der Partie Gessertshausen gegen Schwabegg kommt es zum direkten Duell um Platz drei. Außerdem spielen abschließend noch der TSV Schwabmünchen II gegen den SSV Bobingen, Klosterlechfeld gegen den TSV Königsbrunn II sowie Inningen gegen Türkgücü Königsbrunn.

Meisterschaftskampf könnte nicht spannender laufen

A-Klasse Allgäu 2: Mit einem 2:2 kam der TSV Mittelneufnach vom Spiel gegen den SV Salgen/Bronnen nach Hause. Spannend war hier die Nachspielzeit, als Salgen in der 91. Minute mit 2:1 in Führung ging, die Staudenelf nur zwei Minuten später durch Doppeltorschütze Stefan Haider aber verdient ausgleichen konnte.

Dazu könnte der Krimi um die Meisterschaft nicht spannender laufen. Da der SV Schlingen völlig unerwartet zu Hause mit 2:5 gegen den SV Tussenhausen verlor und der SV Bedernau deutlich mit 8:1 bei der SG Breitenbrunn II gewann, sind beide Teams punktgleich. Und wie es die Spielansetzung will, fällt die finale Entscheidung um die Meisterschaft tatsächlich im direkten Duell in Bedernau. Kleines Trostpflaster für den Verlierer: Aufsteigen werden beide Mannschaften. Mittelneufnach spielt zum Saisonabschluss gegen den Tabellendritten TSV Pfaffenhausen.

Alle Augen auf Kaufering III gegen SG Langenneufnach/Walkertshofen

B-Klasse Augsburg Süd: Hier sind am letzten Spieltag alle Augen auf die Partie des VfL Kaufering III gegen die SG Langenneufnach/Walkertshofen gerichtet. Beide stehen punktgleich mit 61 Zählern hinter Tabellenführer PSV Augsburg und spielen den letzten Aufstiegsplatz gegeneinander aus. Den Aufstieg hat der PSV Augsburg nach einem 6:3-Sieg gegen Obermeitingen bereits sicher gemacht. Top-Scorer Peter Krawielitzki erzielte dabei seine Treffer 46 und 47.

Bei den restlichen Spielen geht es praktisch um nichts mehr. Türk Bobingen möchte gegen den TSV Klosterlechfeld II den vierten Platz verteidigen, der TSV Straßberg könnte mit einem Sieg gegen den SV Bergheim II die Saison zufriedenstellend zu Ende bringen. Außerdem trifft Obermeitingen auf die SpVgg Lagerlechfeld III, der SV Gessertshausen II empfängt den ASV Hiltenfingen II und die SG Fischach/Margertshausen II tritt gegen den FSV Großaitingen II an.

SG Walkertshofen/Langenneufnach III wird ungeschlagen Meister

Reservegruppe Augsburg Süd: Noch ein kleiner Abstecher in die Reservegruppe Augsburg Süd. Hier sicherte sich die SG Walkertshofen/Langenneufnach III mit 16 Siegen und zwei Unentschieden ungeschlagen die Meisterschaft vor dem TSV Bobingen III, der mit nur einer Niederlage Zweiter wurde. Der Titel wurde in Walkertshofen nach dem finalen 8:1-Sieg gegen den TSV Klosterlechfeld III gebührend gefeiert.