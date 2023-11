Jetzt ist nur noch eine Mannschaft ohne Niederlage

Während Schwabegg und der PSV Augsburg ihr erstes Spiel verlieren, bleibt Lagerlechfeld II als letztes Team unbesiegt. Im Allgäu steht bereits der letzte des Jahres an.

Als letztes Team der drei unteren Ligen ist der A-Klassen-Primus Lagerlechfeld II in dieser Saison weiter ungeschlagen. Schwabegg und auch der bisher sehr souveräne PSV Augsburg mussten dagegen fast unerwartete Niederlagen einstecken. Im Tabellenkeller hat sich auch einiges getan. Dabei hat Kreisklassist Wehringen einen Big Point gemacht und in der A-Klasse kämpfen nun wieder fünf Mannschaften gegen den Abstieg. In der Allgäu-Gruppe endet bereits am kommenden Wochenende vorläufig die Saison – hier geht es dann erst wieder am 24. März 2024 weiter. Sollten die Favoriten tatsächlich zum Ende hin noch schwächeln, könnte Hermann Neuberger durchaus recht haben, als er sagte: „Die Breite an der Spitze ist dichter geworden“.

Kreisklasse Augsburg Süd: Nur zehn Tore in den sechs Spielen am zwölften Spieltag waren Minusrekord in dieser Saison. Anscheinende sind aber gerade Tore aus über 50 Metern im Trend. So erzielte auch Kauferings Nick Lässig das 1:0 gegen den SV Schwabegg und leitete damit die erste Saisonpleite der Lila-Weißen ein. Ob es am Kunstrasen lag oder Kaufering an alte Qualitäten angeknüpft hat – darüber darf der spielfreie SVS am kommenden Wochenende nachdenken. Kaufering fährt so natürlich mit breiter Brust zum SV Bergheim, der aber sicherlich nach den letzten Erfolgen keine Angst haben muss. Auch in Margertshausen setzte er sich in einer vom Wetter her stürmischen Partie mit 1:0 durch und schoben sich damit auf den fünften Platz hoch.

Der Tabellenzweite Walkertshofen musste sich bei Aufsteiger Bobingen mit einem faden 0:0 begnügen und tritt nun zu Hause gegen Wehringen an, das mit einem 3:1 gegen Göggingen den Big Point des Spieltages machten. Mit dem Sieg konnte der FSV nun ein kleines Polster auf die Abstiegsränge anlegen. Gegen die Staudenelf wird es aller Voraussicht nach wieder schwieriger zu punkten. Der Tabellenletzte Göggingen empfängt den SV Hurlach, der mit der 0:1-Niederlage gegen Haunstetten schon die vierte Pleite in Folge einfuhr. Haunstetten bekommt Besuch vom FSV Inningen, der Großaitingen ebenfalls nur äußerst knapp und erst kurz vor Schluss mit 1:0 besiegte. Der FCH hat zurzeit einen Lauf mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen, während Inningen ein Auf und Ab bietet. Genau das Gegenteil davon ist der SV Untermeitingen mit vier Niederlagen aus den letzten fünf Partien. So schaut im nächsten Spiel gegen den Aufsteiger TSV Bobingen II die Tendenz dann eher nach tristem Novembergrau aus. Der FSV Großaitingen komplettiert mit seinem Match gegen den SSV Margertshausen den Spieltag. Es ist wohl das Spiel der verletzungsgeplagtesten Teams in der Liga. In Großaitingen fehlen schon länger einige Spieler mit schweren Verletzungen, in Margertshausen war für die erste Sturmreihe mit Daniel Hafner und Alexander Kugelbrey gegen Bergheim schon nach 22 Minuten Schluss. Ob beide oder nur einer bis zum Sonntag fit wird, ist sehr fraglich.

A-Klasse Augsburg Süd: Im Gegensatz zur Kreisklasse ballerten hier die Stürmer wieder munter um die Wette. Lagerlechfeld behielt dabei beim 3:0 und einem Doppelpack von Nikolai Kosak gegen den FC Königsbrunn weiter eine weiße Weste. Langerringen machte beim 5:0 in Klosterlechfeld ebenfalls kurzen Prozess, genauso wie Türkgücü mit einem 6:3 in Mickhausen, wo Erkan Sevinchan erneut einen Dreierpack schnürte. Ein Befreiungsschlag gelang dem TSV Fischach mit einem deutlichen 5:0 gegen den SSV Bobingen. Es war erst der zweite Sieg für den Absteiger in dieser Saison. Das Stadtderby zwischen Schwabmünchen und Schwabegg entschied diesmal der „große Bruder“ aus der Stadt mit 4:2 für sich.

Weil der Tabellenletzte Inningen gegen Reinhartshausen mit 1:0 gewann, schimmert nun bis zu Platz zehn die rote Laterne nach oben. Am kommenden Wochenende sollte die Reserve des TSV Schwabmünchen mit ähnlicher Leistung keine Probleme beim SSV Bobingen haben. Lagerlechfeld ist selbstverständlich klarer Favorit gegen den VfB Mickhausen, wie auch Langerringen gegen den FC Königsbrunn. Der SV Schwabegg kann sich zu Hause gegen Gessertshausen die Derby-Niederlage wieder aus dem Fell putzen und der TSV Fischach möchte in Reinhartshausen unbedingt gleich den nächsten Dreier einfahren. Bereits am Samstag muss der TSV Klosterlechfeld beim TSV Königsbrunn antreten.

A-Klasse Allgäu 2: Zwar nicht verloren, aber die Tabellenführung abgegeben. Beim 0:0 zwischen dem TSV Mittelneufnach und dem FSV Dirlewang hielten beide Abwehrreihen dicht. Nutznießer war der SV Schlingen, der mit einem 7:1 gegen Breitenbrunn nun die Spitze übernahm. Am letzten Spieltag 2023 muss der TSV Mittelneufnach zu Türkiyemspor Mindelheim reisen, die in Pfaffenhausen nach viermaliger Führung am Ende nur mit einem 4:4 da standen. Eigentlich ein Zeichen, dass die Böck-Elf wieder hellwach in der Abwehr und mit Effizienz im Sturm erfolgreich in die Winterpause gehen könnte.

B-Klasse Augsburg Süd: Da dürfte in Obermeitingen kräftig gefeiert worden sein: Der SG gelang gegen den fast schon übermächtigen PSV Augsburg ein unerwarteter 4:2-Erfolg. So konnten sich die drei Verfolger dem Tabellenführer wieder etwas nähern. Die SG Langenneufnach/Walkertshofen gewann dabei glatt mit 7:0 in Klosterlechfeld, Türk Bobingen siegte 4:0 in Gessertshausen und auch der VfL Kaufering war mit einem 1:0 gegen Lagerlechfeld erfolgreich. Straßberg verlor dagegen deutlich gegen die Reserve aus Hiltenfingen mit 0:4, wo das Endergebnis bereits nach 26 Minuten feststand. Zum Abschluss der Vorrunde gibt es in den Stauden noch einmal ein Gipfeltreffen zwischen der SG Stauden und dem VfL Kaufering. Der PSV Augsburg und Türk Bobingen sollten ihre Hausaufgaben gegen Kleinaitingen und Klosterlechfeld sicher erledigen. Die SG Obermeitingen ist natürlich nach dem Sieg gegen Lagerlechfeld favorisiert. Straßberg möchte in Bergheim endlich seinen sechsten Sieg einfahren, genauso wie Hiltenfingen gegen Gessertshausen. Im Keller spielen Großaitingen und Fischach die rote Kerze zum baldigen Advent aus.