Die ersten Aufsteiger könnten bald feststehen

Langsam aber sicher bahnen sich die ersten Entscheidungen an. In Schwabegg könnte dabei sogar doppelt gejubelt werden.

Eindrucksvoll agierten die beiden Tabellenführer der Kreisklasse und A-Klasse, während der Tabellenprimus PSV Augsburg in der B-Klasse schon zum zweiten Mal hintereinander seine Punkte am grünen Tisch wegen Nichtantritts des Gegners bekommt. Spannung besteht dagegen beim Ringen um Platz zwei. In der A-Klasse Allgäu könnte am vergangenen Spieltag bereits die Vorentscheidung über die Aufstiegsplätze gefallen sein.

Trotz hartem Restprogramm: Aufstieg des SV Schwabegg so gut wie perfekt

Kreisklasse Augsburg Süd: Mit nun 13 Punkten Vorsprung bei noch fünf ausstehenden Spielen ist der Aufstieg für den SV Schwabegg so gut wie perfekt. Auch im Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Bobingen II gelang Schwabegg ein verdienter 2:1-Erfolg. Nachdem der SVS durch Peter Ziegler und Timo Prechtl schon nach 25 Minuten 2:0 in Führung war, konnte Thomas Daniel per Freistoß nur noch verkürzen. Dennoch hat es das Schwabegger Restprogramm noch durchaus in sich. Das Team fährt am Sonntag zum SV Hurlach, der schon einigen Favoriten das Leben sehr schwer gemacht hat.

Bobingen steht am Wochenende schon der nächste Kracher beim VfL Kaufering II bevor. Der VfL schoss sich beim 5:3 gegen den SSV Margertshausen schon einmal warm und hat ebenfalls noch reelle Aufstiegschancen. Einen überraschenden Dämpfer in der Aufstiegsrallye musste der TSV Haunstetten II beim 1:2 in Margertshausen einstecken, während sich Haunstettens nächster Gegner TSV Göggingen fast schon explosionsartig mit einem 11:1 gegen Untermeitingen zum ersten Mal in dieser Saison auf einen Nichtabstiegsplatz schoss. Patrick Druwe erzielte dabei einen Fünferpack in der ersten Hälfte.

Der SV Untermeitingen und FSV Wehringen sind dagegen weiter in akuter Abstiegsnot. Untermeitingen ist am kommenden Spieltag beim FSV Inningen zu Gast, Wehringen empfängt den starken Aufsteiger SV Bergheim. Die Bergheimer Qualität bekam zuletzt der TSV Walkertshofen zu spüren, der beim 2:3 gegen den SV wohl seine letzte Chance auf einen Aufstiegsplatz verspielt hat. Nächster Gegner der Walkertshofener ist der FSV Großaitingen, der dank eines Doppelpacks von Spielertrainer Erdinc Kaygisiz gegen Göggingen am vergangenen Spieltag endgültig alle verbliebenen Abstiegssorgen los ist. Spielfrei hat diesmal Margertshausen.

Doppelaufstieg in Schwabegg möglich

A-Klasse Augsburg Süd: Die SpVgg Lagerlechfeld II kann doch noch auswärts siegen. Mit 5:2 gewann sie am Sonntag nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte beim SV Reinhartshausen. Nun wartet Türkgücü Königsbrunn II, der zuletzt beim TSV Klosterlechfeld übel mit 0:8 unter die Räder kam. Einem weiteren Lagerlechfelder Sieg im Aufstiegskampf sollte also nichts im Wege stehen. Verfolger SpVgg Langerringen II bleibt nach dem knappen 1:0-Sieg beim SSV Bobingen auf Rang zwei.

Ein Doppelaufstieg ist noch in Schwabegg möglich. Souverän fertigte Schwabeggs Reserve den FC Königsbrunn II mit 3:0 ab und siegte auch im Nachholspiel in Langerringen mit 2:0. Damit verkürzte der SVS den Rückstand auf die zweitplatzierte SpVgg auf vier Punkte. Beide Teams spielen jetzt gegen Abstiegskandidaten. Langerringen trifft auf den SV Reinhartshausen, Schwabegg fährt zum VfB Mickhausen.

Die Mannschaft der Stunde ist aktuell der FSV Inningen, der von einem Sieg zum anderen fegt. Das nach der Vorrunde als Abstiegskandidat gehandelte Team hat sich so ein dickes Punktepolster verschafft und kann nun seelenruhig den TSV Königsbrunn empfangen. Die Tagesform dürfte die Partien zwischen dem FC Königsbrunn und dem SSV Bobingen und das Staudenderby TSV Fischach gegen SV Gessertshausen entscheiden. Abzuwarten bleibt, ob Klosterlechfeld aus dem jüngsten 8:0-Sieg so viel Kraft getankt hat, dass es für Zählbares gegen den TSV Schwabmünchen reicht.

Aufstiegstraum dürfte für den TSV Mittelneufnach vorbei sein

A-Klasse Allgäu 2: Für den TSV Mittelneufnach dürfte der Aufstiegstraum vorbei sein. Mit 1:4 ging der Staudenclub beim Mitkonkurrenten SV Schlingen vom Platz. Dazu gab sich der SV Bedernau gegen den TSV Mindelheim II ebenfalls keine Blöße und baute seinen Vorsprung weiter aus. Von hinten drängen jetzt auch noch der FSV Dirlewang und der TSV Pfaffenhausen auf den dritten Rang. Vielleicht können sich die Mittelneufnacher beim Tabellenzwölften SV Mattsies etwas den Frust von der Seele schießen. Keine großen Überraschungen dürfte es bei Bedernau gegen den FC Auerbach/Stetten sowie Schlingen gegen Türkiyempor Mindelheim geben.

Tritt Lagerlechfeld gegen den PSV Augsburg an?

B-Klasse Augsburg Süd: Mag denn keiner mehr gegen den PSV Augsburg antreten? Nach dem FSV Großaitingen II überließ nun auch der TSV Klosterlechfeld II dem Tabellenführer kampflos die Punkte. Beide Teams kämpfen mit verletztem Personal. Am Freitagabend hat die SpVgg Lagerlechfeld III den PSV zu Gast. Türk Bobingen ist wieder in der Spur und deklassierte Obermeitingen mit 6:2. Übertroffen wurde das nur vom VfL Kaufering II, der den ASV Hiltenfingen II mit 8:1 besiegte.

Der TSV Straßberg feierte nach einer Durststrecke ein 4:0 gegen die SG Fischach/Margertshausen und könnte gegen den TSV Klosterlechfeld II nachlegen. Das Nachholspiel gegen Kaufering gab die SG hingegen kampflos ab. Die SG Langenneufnach/ Walkertshofen sollte mit Großaitingen keine Probleme haben. Kaufering freut sich zu Hause auf den SV Bergheim II. Türk Bobingen ist klarer Favorit beim FC Kleinaitingen II, ebenso wie Obermeitingen in Hiltenfingen. Außerdem empfängt die SG Fischach II im Kellerduell den SV Gessertshausen II.