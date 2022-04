Wie viele Geflüchtete aus der Ukraine sind derzeit im Landkreis Augsburg?

Private Helfer bringen Menschen aus der Ukraine in Sicherheit. Wie viele Geflüchtete es sind, wissen die Behörden nicht. Denn viele ziehen schnell wieder weiter.

Weiterhin verlassen viele Menschen die umkämpften Gebiete in der Ukraine. Tausende sind in den vergangenen Wochen in Deutschland angekommen. Die Behörden bemühen sich, die Neuankömmlinge zu registrieren und unterzubringen. Doch viele werden mit diesem System gar nicht erfasst, weil sie durch private Initiativen ins Land kommen. Manche sind privat bei Familien im Landkreis untergekommen. Mitunter sind diese Menschen nur auf der Durchreise, wie ein Beispiel aus Königsbrunn zeigt.

Mitte März kamen 14 Menschen aus der Ukraine in der Guldenstraße in Königsbrunn an: Frauen, zwei Kinder und ein Jugendlicher. Private Geldgeber aus Österreich sowie aus London und Augsburg hatten den Transport finanziert. Vor Ort kümmerte sich Pia Pfaff um die Geflüchteten. Die junge Frau ist stellvertretende Vorsitzende der Augsburger Jusos und wurde von einem Bekannten angesprochen, ob sie helfen könne. Neben dem Haus in Königsbrunn kamen weitere Menschen in einer Unterkunft in Augsburg unter.

Geflüchtete in Königsbrunn kamen aus Kiew und Odessa

Die Geflüchteten kamen aus dem Großraum Kiew und aus Odessa, sagt Pfaff: "Sie kannten sich vorher nicht. Anscheinend wurden die Busse zur ukrainischen Grenze geschickt und haben Menschen mitgenommen, die mitwollten." Die Menschen hätten in der Ukraine ein Ausreisepapier bekommen, auf dem ihre Personalien bestätigt werden.

Vor Ort versuchte Pfaff, den Geflüchteten das Ankommen zu erleichtern. Unterstützung gab es von ehrenamtlichen Helfern aus Königsbrunn, unter anderem der Integrationsreferentin des Stadtrats, Andrea Collisi, aber auch vom Besitzer des Hauses und ihrer eigenen Oma: "Sie hat eine kranke Frau ins Krankenhaus gebracht." Mithilfe von Kleider- und Lebensmittelspenden wurden die Familien versorgt. Die Geldgeber hatten einen Arzt in München organisiert, der die ganze Gruppe neben seinen normalen Praxiszeiten untersuchte.

Solche Beispiel von privaten Hilfsinitiativen gibt es viele. Für die Behörden sind sie Fluch und Segen zugleich. Weil viele Menschen privat untergekommen sind, bleibt die Situation in den Notunterkünften entspannt. Die 1800 Plätze, die in den Ankerzentren in ganz Schwaben zur Verfügung stehen, seien zwar größtenteils voll, teilt die Regierung von Schwaben mit. Von den 1100 Plätzen in den Unterkünften des Landkreises belegen Menschen aus der Ukraine derzeit aber nur 280. Einige sind von Asylbewerbern aus anderen Ländern genutzt, doch es wären noch Kapazitäten vorhanden.

Wie viele Geflüchtete aus der Ukraine sind im Landkreis Augsburg?

Auf der anderen Seite haben die Behörden keine Chance herauszufinden, wie viele Menschen aus der Ukraine tatsächlich in der Region sind. Das ist wichtig, beispielsweise um zu planen, wie viele Betreuungsplätze für Kinder gebraucht werden. 280 Geflüchtete hatten sich Stand 31. März bei der Ausländerbehörde des Landratsamtes offiziell gemeldet. Auch in den Ankerzentren werden die Menschen registriert.

Da sie nach Angaben der Behörde das Ankerzentrum jederzeit wieder verlassen dürfen, ist unklar, wie viele von ihnen eine Wohnung im Landkreis gefunden haben. Seitens des Landratsamts heißt es, man arbeite intensiv an der Anmietung weiterer Objekte für die Anschlussunterbringung. Denn nach aktueller Vorgabe des Freistaats muss die Behörde 1000 Plätze zur Verfügung stellen. Darüber hinaus sind über die App namens Integreat 87 private Wohnungsangebote im Landkreis eingegangen – von einzelnen Betten bis zur leerstehenden Pension. Noch würden die Unterbringungsmöglichkeiten ausreichen, teilt das Landratsamt mit. Doch in den nächsten Wochen könnten viele weitere Geflüchtete ankommen.

Wohnungsangebote seien deshalb nach wie vor willkommen - allerdings erst ab einer Dauer von mindestens drei Monaten, betont Landrat Martin Sailer. Denn nur so könnten Geflüchtete zur Ruhe kommen und sich strukturieren. Private Transporte, die Menschen aus der Ukraine nach Deutschland bringen, seien hingegen problematisch, so Sailer. Denn sie würden eine koordinierte Unterbringung und langfristige Hilfe nahezu unmöglich machen.

Gruppe aus Königsbrunn zieht in Wohnungen bei Hannover

Durch privat organisierte Transporte seien die Ankerzentren derzeit außerordentlich stark frequentiert. Dadurch würden sich Abläufe verzögern, viele Geflüchtete würden an die Kreisverwaltungsbehörden weiterverwiesen, die ebenfalls vor der Herausforderung stehen, auf die Schnelle geeigneten Wohnraum zu finden. "Letztlich ist davon auszugehen, dass viele Geflüchtete nach wenigen Wochen weitergeschickt werden müssen, um eine neue Heimat auf unbestimmte Zeit in Deutschland zu finden", teilt Sailer mit.

Die 14 Geflüchteten aus Königsbrunn haben die Stadt bereits wieder verlassen. Sie haben in der Nähe von Hannover Wohnungen gefunden, wo sie längerfristig bleiben können. Am Freitag reisten sie in Richtung Niedersachsen, Pia Pfaff wird ihnen folgen, um beim Start in der neuen Umgebung zu helfen: "Sie wollen sich dort registrieren, wenn sie angekommen sind."