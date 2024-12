Langerringen ist „arm, aber sexy"

Die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres hatte nur einen Tagesordnungspunkt und der hieß Jahresrückblick. Bürgermeister Marcus Knoll zeigte die wichtigsten Ereignisse, aber auch begonnene zukunftsweisende Entwicklungen des Jahres 2024 auf.

Zuerst fiel sein Blick auf das Hochwasser. „Man hat nicht damit gerechnet, dass ein solches Ereignis eintreten könnte, wie es uns in der Nacht vom 31. Mai auf 1. Juni ereilte, und deshalb waren wir nicht vorbereitet“, sagte er zu der Situation, in der ein Dammbruch bei den Burghofweihern gerade noch verhindert werden konnte.

Am Burgweiher südlich von Langerringen wurde beim Hochwasser Anfang Juni ein Bypass (links unten) ausgebaggert, um den Damm zu retten.

Auf der Suche nach Schutzmaßnahmen kam der staatliche Förderaufruf „Schwammregionen in Bayern“ gerade recht. Langerringen hat die Initiative zu einer Schwammregion von Bidingen im Ostallgäu bis Bobingen im Bereich der Bachläufe Gennach, Hühnerbach und Singold ergriffen. Mit staatlicher Förderung von rund 450.000 Euro können Siedlungsräume vor Hochwasser geschützt und Grundwasser für Trockenzeiten gespeichert werden. Auch bei der Gründung des Regionalwerks Lech-Wertach-Stauden, der Flächenausweisung für Windenergie und der Wärmeplanung gehöre die Gemeinde zur Speerspitze in der Region. Die erste Freiflächen-Photovoltaikanlage mit rund 15 Hektar bei der Malzfabrik in Westerringen ist bereits im Genehmigungsverfahren.

Der Helferkreis kümmert sich um Geflüchtete

Neu für Langerringen war die Aufnahme von 23 geflüchteten Männern in einem Haus neben der Schule. Ein Helferkreis von 46 Personen hat sich von Anfang an um sie gekümmert, Fahrräder beschafft, bei Behörden und Ärzten geholfen und einige gesellige Begegnungen veranstaltet. „Es hat sich gezeigt, dass die Befürchtungen und Vorbehalte vieler Bürgerinnen und Bürger unberechtigt waren und ich bin überzeugt, dass das auch in Zukunft so bleibt“, sagte Knoll.

Das Innenentwicklungskonzept soll die gewachsene Dorfstruktur bei der Erneuerung und Nachverdichtung bewahren. Dazu wurde kürzlich eine Erhaltungssatzung beschlossen. Ein gelungenes Beispiel ist die neue Nutzung des historischen Benefiziatenhauses durch die St. Gregor-Jugendhilfe.

Ein Sport- und Freizeitzentrum entsteht in Langerringen. Auch ein Kino mit vier Sälen ist vorgesehen.

Künftiges Entwicklungspotential stecke im Bau eines Indoor-Dome-Centers mit Kino und des Umweltkompetenzzentrums des Abfallwirtschaftsbetriebs im Gewerbegebiet Nord.

Marcus Knoll stellt sich 2026 wieder zur Wahl

Nach einem vor allem altersbedingten Personalwechsel sind nun alle Stellen im Rathaus besetzt und damit wurde die Umstrukturierung der Verwaltung abgeschlossen. Die knappe Finanzlage der Gemeinde, die einen Nachtragshaushalt mit Aufnahme eines Überbrückungskredits erforderlich machte, beschrieb der Bürgermeister mit seinem aus Berlin entliehenen Lieblingsspruch: „Wir sind arm, aber sexy“. Marcus Knoll sagte ganz klar, dass er sich auch in der ab 2026 beginnenden nächsten Wahlperiode als Bürgermeister für seine Gemeinde zur Verfügung stellt und dankte allen, die sich für das Wohl der Gemeinde einsetzen.