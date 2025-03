Oberottmarshausen macht den Energiecheck 

Mit dem Energiecheck lädt die Gemeinde Haus- und Wohnungseigentümer zu einer Beratung über mögliche energetische Sanierungen an ihrer Immobilie ein. Das Ziel ist die Einsparung von Strom- oder Heizkosten durch Dämmung von Wänden und Dächern, dichtere Fenster, effiziente Heizsysteme oder eine Photovoltaikanlage, eventuell in Verbindung mit einer Wärmepumpe oder anderen Maßnahmen. Die individuellen Beratungen werden bei einem Hausbesuch von einem autorisierten Energieberater durchgeführt. Anna Schmid vom Landratsamt Augsburg stellte das schon in Großaitingen als Energiekarawane erfolgreich gelaufene Angebot vor. Im Unterschied dazu werden beim Energiecheck nicht alle Hauseigentümer angeschrieben, sondern es wird zur Teilnahme aufgerufen. Dies ist im Gemeindeblatt geschehen und daraufhin haben sich schon einige Interessenten gemeldet. Bürgermeister Andreas Reiter erklärte bei der Auftaktveranstaltung, dass die Gemeinde die Beratungskosten für die ersten 100 Interessenten übernimmt. Die Beratungen werden im Zeitraum vom 28. April bis 6. Juni von zwei Energieberatern nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung durchgeführt und dauern etwa eine Stunde. Einer der Berater ist Albert Fischer, der sich den etwa 50 Besuchern der Auftaktveranstaltung vorstellte. Der Elektro-Ingenieur ist seit 2003 selbstständig als Energieberater tätig. Er wird bei der Beratung neben den Möglichkeiten zur Energieeinsparung auch über Förderprogramme für erneuerbare Energien und Fristen zur Umrüstung von Heizungen informieren. Beim Termin sollten die Haus- oder Wohnungsbesitzer die Verbrauchsdaten und den Bauplan bereit haben.

„Wärmeplanung ist noch ein abstraktes Werk“

Ein Besucher fragte den Bürgermeister über den Stand der kommunalen Wärmeplanung. Dazu erklärte Reiter, dass die vom Begegnungsland Lech-Wertach für die Mitgliedsgemeinden über das bifa-Umweltinstitut erstellte Wärmeplanung noch ein abstraktes Werk sei. „Noch werden in Oberottmarshausen 90 Prozent der Häuser mit Erdgas beheizt und niemand wisse, ob es in Zukunft eine zentrale Wärmeversorgung etwa durch Geothermie geben wird.“ Deshalb hält er die Energieberatung für individuelle Lösungen so wichtig.