Die Energiekarawane kommt nach Großaitingen

Im Gebiet rund um die Mittelschule können sich Hausbesitzer in Großaitingen zu Wärmedämmung oder effizientem Heizen beraten lassen.

Der Startschuss zur Energiekarawane ist gefallen. Bei der Auftaktveranstaltung in der Mehrzweckhalle am Schächerweg in Großaitingen stellte Anna Schmid, die Projektleiterin im Landratsamt, den rund 40 Besuchern die jeweiligen Energieberater vor. Die fünf Männer werden die Hausbesitzer auf deren Wunsch über Energieeinsparungsmöglichkeiten rund ums Haus in ihren Spezialgebieten beraten.

Neben den Kaminkehrern Jonas Winninger und Florian Bock stehen als Energieexperten Georg Bißle, der als Dachdecker für die Gebäudehülle zuständig ist, sowie Martin Svarc und Julian Fischer bereit.

Der Antrag kommt in Großaitingen aus der Bürgerversammlung

Mit der Durchführung der Energiekarawane kommt die Gemeinde einem Antrag von Gabriele Olbrich-Krakowitzer aus einer Bürgerversammlung nach. Nach einer Information des Gemeinderats im vergangenen Jahr wurde beschlossen, diese zunächst im Wohngebiet rund um die Mittelschule durchzuführen. Bürgermeister Erwin Goßner und der Geschäftsleiter Jürgen Ohler beauftragten die Auszubildenden Sarah Hirschmann und Sarah Grunwald mit der Durchführung. Sie haben 250 Hauseigentümer angeschrieben und deren Gebiet auf die Energieberater aufgeteilt. Auf einem Rückmeldebogen können sich die Hausbesitzer bis zum 12. April bei der Gemeinde melden, wenn sie Interesse an einer Energieberatung haben.

Falls ja, werden sie dann von einem Energieberater aufgesucht. Termine können auch individuell vereinbart und das spezielle Beratungsanliegen vorab genannt werden. Die Beratung mit einem einstündigen Kurzcheck durch das Haus vom Keller bis zum Dach zur Klärung von Themen wie Gebäudehülle, Dämmung, Heizung, Haustechnik oder erneuerbare Energien ist für die Haus- und Wohnungsbesitzer kostenfrei. In Wohnungen können auch Fragen zur Schimmelvermeidung, zum Stromsparen oder zum richtigen Heizen und Lüften relevant sein. Die Energiekarawane wird seit 2015 schon sehr erfolgreich in Schwabmünchen, Königsbrunn und Neusäß in mehreren Abschnittsgebieten durchgeführt. In Schwabmünchen wurde mit 56 Prozent die höchste Beratungsquote erreicht.

Bürgermeister Erwin Goßner informierte die Besucher der Auftaktveranstaltung über die kommunale Wärmeplanung, die derzeit nur für Gemeinden über 15.000 Einwohner verpflichtend ist. Großaitingen habe Interesse an der Wärmeversorgung über Geothermie aus dem Erdölfeld „Aitingen“ bekundet. Die Machbarkeitsstudie stehe aber noch am Anfang.