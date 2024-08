Nach Suchaktionen in Königsbrunn und Langweid: Rettungstipps bei Badeunfällen

Wenig hat für Menschen während der heißen Tage eine größere Anziehungskraft als Gewässer. Vor allem diejenigen, die zum Baden einladen und Erfrischung versprechen. Dass das auch Gefahr bergen kann, zeigten jüngst zwei Beispiele aus dem Augsburger Land. Eines endete glimpflich, nach einem großen Wasserrettungseinsatz am Ilsesee in Königsbrunn stellte sich heraus: falscher Alarm. Weniger klar ist die Lage bislang in Langweid, wo am Badesee Zeugen am Mittwoch einen Mann beobachtet haben wollten, der im Wasser um Hilfe schrie. Am Donnerstagnachmittag stellten die Rettungskräfte die Suche ein, am Freitag lag der Redaktion keine Information zur Identität des beschriebenen Mannes vor. Eine Vermisstenanzeige gab es zu diesem Zeitpunkt laut Polizei ebenfalls nicht. Wie verhält man sich am besten, wenn man beim Baden einen Mensch sieht, der in Gefahr ist?

Marco Keitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Suchaktion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis