Bobingen leidet unter einem Schuldenberg von rund 30 Millionen Euro. Tendenz steigend. Die Stadt muss sich bei den freiwilligen Leistungen beschränken, ein Hallenbad-Neubau ist in weite Ferne gerückt. Doch so eine Situation tritt in Bobingen nicht zum ersten Mal auf. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt: Alles schon einmal dagewesen.

Elmar Knöchel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wehringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis