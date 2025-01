Musik ohne Schubladendenken in den Ulrichswerkstätten

Es geht nach einer kleinen Weihnachtspause wieder los, das Programm der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen, und zwar am Samstag, 11. Januar, in den Ulrichswerkstätten. Und das mit einem Sänger und seiner Gruppe, die schon mehrmals in Schwabmünchen zu begeistern wussten: „San2 & his Soul Patrol“, diesmal unterstützt von der Augsburger Formation „Irma & The Woodliketos“.

Musikalisches Schubladendenken, das ist nichts für San2 & his Soul Patrol. San2 ist ein herausragender Sänger. Seine Stimme ist mal zart und einfühlsam, dann bricht sie wieder los zu einem Orkan. Mit seiner Band zählt er heute zu den angesagten Erneuerern des Soul, Rhythm and Blues und außerdem zu den besten Bluesharp-Spielern Europas. Sein Markenzeichen ist ein Hut, den er so gut wie nie abnimmt. Und: Der gebürtige Ingolstädter und Weltreisende liebt es, sein Publikum zwischen den musikalischen Darbietungen mit Plaudereien und Witz zu unterhalten.

Das ist San2, der im Januar nach Schwabmünchen kommt

Seine berufliche Ausbildung ist vielseitig: studierter Zeichner, Maler, Kommunikations- und Grafik-Designer. Doch inzwischen ist er Musiker von ganzem Herzen, begeistert durch sein gesangliches Können, seine Interpretationsfähigkeit, Eigenständigkeit und Flexibilität. Dazu kommt sein virtuoses Spiel auf der Mundharmonika, das er sich mit 17 autodidaktisch beibrachte. All das macht ihn zu einer bekannten Größe in der Musikszene, zu einem beliebten Unterhalter in Funk und Fernsehen.

Diesmal kommt San2 mit seinem neuen Album „Stoned on Love“ im Gepäck, das er zusammen mit seinem alten Freund Geoff Gascoyne erschuf. Auch die früheren Alben der beiden wurden Erfolge. Nicht nur mit seiner Band Soul Patrol möchte er sein Publikum in den Ulrichswerkstätten erfreuen.

Karten für das Konzert in den Ulrichswerkstätten am Samstag, 11. Januar, ab 20 Uhr gibt es im Internet und in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen.