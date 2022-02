Schwabmünchen

11:43 Uhr

Neuer Kindergarten in Schwabmünchen nimmt Gestalt an

Im Herbst vergangenen Jahres begann der Bau des neuen Kindergartens an der Römerstraße in Schwabmünchen. Anfang 2023 soll er fertig sein. Dann werden sieben Kindergarten- und Krippengruppen in der Einrichtung betreut.

Plus Die Mauern des neuen Kindergartens St. Anna an der Römerstraße stehen. Noch vor Ostern soll das Dach fertig sein. Auch in Sachen Kosten läuft bislang alles nach Plan.

Von Felicitas Lachmayr

Die Mauern des neuen Kindergartens St. Anna stehen: In der kommenden Woche sollen die Deckenplatten über das Erdgeschoss gesetzt werden. Danach wird das Obergeschoss errichtet. Die Bauarbeiten gehen gut voran, erklärt Schwabmünchens Stadtbaumeister Stefan Michelfeit auf Nachfrage. Noch vor Ostern soll das Dach fertig sein.

