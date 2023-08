Schwabmünchen

Wie der langjährige Singoldsand-Leiter des Festival als Besucher erlebt

Von Anfang an stand Patrick Jung an der Spitze des Singoldsand-Festivals. In diesem Jahr hat er alle Ämter abgegeben und konnte so das Festival als Besucher genießen.

Plus Gut zehn Jahre lang hat Patrick Jung das Singoldsand organisiert. Jetzt lebt und arbeitet er in Augsburg und erlebte erstmals das Festival als Besucher.

Das Singoldsand 2023 ist für Patrick Jung eine Premiere. Der 34-Jährige hob mit einer Gruppe aus dem Schwabmünchner Jugendbeirat 2011 das Festival aus der Taufe, das damals noch „Goldstrand-Party“ hieß. Seitdem leitete Patrick Jung das Festival - doch heuer ist er erstmals als Besucher unterwegs. Nach seinem Umzug nach Augsburg übergab er die Leitung an seinen langjährigen Weggefährten Enzo Hirsch.

"Ich genieße es unglaublich und bin glücklich, dass es auch ohne mich läuft", sagt Patrick Jung, der sich beruflich nach Augsburg verändert hat und dort unter anderem das Jugendfestival Modular leitet, zu dem zuletzt über 30.000 Besucher kamen. Statt eines Walkie-Talkies hat der 34-Jährige einen Becher Aperol-Spritz in der Hand und schlendert zufrieden über das Gelände. Die Freude, diesmal als Besucher seinen Spaß zu haben, ist ihm deutlich anzusehen: "Das war an den Festivaltagen schon immer fordernd. Es gibt zahlreiche Bedürfnisse von Besuchern, Vereinen, Gastronomen und den Anliegern - da steht man schon unter Strom. Jetzt ist es zum ersten Mal so, dass man nicht funktionieren muss, sondern einfach nur seinen Spaß haben kann."

