Faszination Modellflug: Flugshows und Modelle in Schwabegg

Ein Mal im Jahr trifft sich das Who is Who der RC-Seglerszene in Schwabmünchen. Dort konnte man am Wochenende wieder die Neuheiten von zahlreichen Ausstellern sehen und viele Modelle vor Ort in der Luft beobachten. Am Freitagabend gab es ein freies Fliegen für alle angemeldeten Piloten, das den ersten Messetag entspannt ausklingen ließ. Auch am Samstag stand der Segelflug im Mittelpunkt. Am Abend erwartete die zahlreichen Zuschauer eine moderierte Flugshow mit Pyrotechnik, die für eine besondere Atmosphäre sorgte. Zum ersten Mal ging die Messe am Sonntag neue Wege, denn dieser Tag stand unter dem Motto „Nachwuchs, Familie und Präsentation des wohl schönsten Hobbys der Welt.“ Das bedeutete konkret, dass Aussteller, die auch am Sonntag vor Ort waren, ihre Modelle präsentieren konnten. Zusätzlich wurden Showmodelle und Highlights aus der gesamten Modellflugszene gezeigt.

Ramona Hofmeister-Weber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Flugshow Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Modellflug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis