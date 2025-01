Das ist Türkgücüs neuer Trainer

Nach seiner Entlassung beim FC Stätzling hatte der 52-jährige Emanuel Baum erst einmal eine Auszeit genommen. „Ich habe eine Pause vom Fußball gemacht und mich um meine Familie gekümmert“, sagt der ehemalige Trainer des FC Stätzling, der zuvor auch beim TSV Gersthofen tätig war. Warum er im Sommer dort entlassen worden war, sei ihm bisher nicht mitgeteilt worden. „Ich habe bisher nichts zu den Gründen erfahren. Aber das ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei Türkgücü“, so Baum. Es sei eine interessante Aufgabe. Als die Verantwortlichen des Bezirksligisten aus dem südlichen Landkreis auf ihn zugekommen seien, habe er dann auch nicht lange gezögert. Zumal er viele dort auch persönlich kenne. So wechselt Baum aus der Bezirksliga Nord in den Süden. Zunächst einmal bis zum Saisonende soll er die Geschicke der Königsbrunner lenken und den Klassenerhalt schaffen. Dass das nicht leicht werden wird, ist ihm klar: „Es sind sieben Punkte bis zum Relegationsplatz. Da dürfen wir uns keine Ausrutscher mehr erlauben“. Er stehe bereits in Kontakt mit dem bisherigen Interimstrainer Bujar Bytyqi. Dabei sei ihm bewusst, dass es im Laufe der Saison wohl Spannungen innerhalb des Teams gegeben habe. So seien auch die vielen Abgänge zu erklären, die Türkgücü zu verzeichnen habe. Allerdings gebe es auch vielversprechende Neuverpflichtungen. So schnürt ab sofort Berkay Akgün die Fußballstiefel für Türkgücü. Der ehemalige Bobinger bringt Landes- und Bayernliga-Erfahrung mit. Kaan Koc von der TSG Augsburg und Arian Zabeli vom TSV Bobingen würden den Kader ebenfalls verstärken.

