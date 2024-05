Letztes Auswärtsspiel für den TSV Bobingen

Am Sonntag bestreitet der TSV Bobingen sein letztes Auswärtsspiel der Landesliga-Saison in Ehekirchen. Sportlich gesehen, geht es dabei für die Bobinger um nichts mehr.

Nachdem der TSV Bobingen bereits als Landesliga-Absteiger fest steht, geht es letztlich in Ehekirchen nur noch darum, sich ordentlich zu präsentieren. Vielleicht kann das Team von Christopher Detke und Sebastian Jeschek, nachdem der Druck im Abstiegskampf weggefallen ist, einfach noch einmal Spaß am Fußball haben und befreit aufspielen. Etwas Selbstbewusstsein für die kommende Bezirksligasaison zu tanken, könnte bestimmt nicht schaden.

Auch für den FC Ehekirchen geht es letztlich nur noch um die Absicherung, nicht doch noch auf einem Relegationsplatz zu landen. Dazu würde den Allgäuern ein Punkt sicher reichen. Aber auch so sind sie schon so sicher wie gerettet. Aktuell liegen sie auf dem elften Tabellenplatz mit 44 Punkten. Da wahrscheinlich in dieser Saison der 14. Platz für den Verbleib in der Landesliga ausreichen wird, aufgrund einer speziellen Regelung entgehen die beiden besten 14. der Tabellen der Relegation, sieht es gut aus für die Allgäuer. Allerdings kann man wohl davon ausgehen, dass die Gastgeber natürlich in ihrem letzten Heimspiel der Saison eine gute Figur machen wollen.

Die letzte Begegnung der beiden Mannschaften im Bobinger Siegmundpark endete mit einem knappen 2:1 für Ehekirchen. Damals hatte Berkay Akgün den TSV Bobingen in Führung gebracht. Die Chancen stehen gut für den TSV Bobingen, in Ehekirchen zu treffen. Denn mit 49 Gegentreffern in dieser Saison ist die Defensive der Allgäuer alles andere als unüberwindbar. Auf der anderen Seite stellen die Bobinger mit nur 33 Toren den schwächsten Sturm der Liga. Das Spiel in Ehekirchen beginnt am Sonntag, dem 12. Mai um 17 Uhr in der Schmaus Arena in der Wallershofener Straße in Ehekirchen. Schiedsrichter wir Elias Tiedeken sein.