Derbys und Favoriten in den Kreisklassen und A-Klassen

Die Neueinteilung der Ligen und Klassen mit künstlicher Intelligenz hat einiges durcheinandergewirbelt. So wurde im Fußballkreis Augsburg die Kreisklasse Mitte komplett aufgelöst und die bisherige Klasse Nordwest geteilt. Somit gibt es in dieser Saison drei Klassen Nord, Süd und West. Für die Vereine aus dem Süden des Landkreises bedeutet das, dass sie sich nun mehr mit Augsburger Stadtvereinen auseinandersetzen müssen. Jetzt geht die Saison los und die Teams dürfen sich auf viele Derbys freuen.

Kreisklasse: Bei einem Favoriten ist alles neu

Die bisherigen Gegner aus den Stauden, der TSV Walkertshofen und die SG Margertshausen/Fischach, die jetzt als FC Schmutter aufläuft, wanderten in die Kreisklasse West ab. Aus der aufgelösten Kreisklasse Mitte kommen der SV Gold-Blau Augsburg, der FC Alba Augsburg, der TSV Schwaben Augsburg II und der Suryoye Assyrer SV Augsburg in den Süden und gesellen sich zu den schon bisher dort angesiedelten Stadtvereinen Türkspor Augsburg II und TSV Haunstetten II hinzu. Die Stadtteilvereine SV Bergheim und FSV Inningen haben ohnehin schon einen starken Bezug zum südlichen Landkreis. Die Kreisklasse Süd verändert sich aber auch durch Auf- und Abstieg. Der souveräne Vorjahresmeister TSV Göggingen und der Vizemeister TSV Bobingen II sind in die Kreisliga aufgestiegen. Von dort kommt der FC Kleinaitingen als Verlierer des Relegationsspiels gegen die Bobinger U23 herunter. Am unteren Rand haben die Absteiger SpVgg Lagerlechfeld II und der FSV Großaitingen den Weg in die A-Klasse angetreten. Ersetzt werden sie durch die Aufsteiger TSV Schwabmünchen II und MBB SG Augsburg als weiteren Stadtverein. Aus dem Bestand der vergangenen Saison verbleiben der TSV Königsbrunn und die oberbayerischen Nachbarn VfL Kaufering II und die SG Obermeitingen/Hurlach.

Icon vergrößern In der vergangenen Saison standen sich der FSV Großaitingen (weiße Trikots) und die SpVgg Lagerlechfeld II noch in der Kreisklasse gegenüber. Nun treffen beide Teams in der A-Klasse wieder aufeinander. Foto: Hieronymus Schneider Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der vergangenen Saison standen sich der FSV Großaitingen (weiße Trikots) und die SpVgg Lagerlechfeld II noch in der Kreisklasse gegenüber. Nun treffen beide Teams in der A-Klasse wieder aufeinander. Foto: Hieronymus Schneider

Für den Kreisligaabsteiger FC Kleinaitingen beginnt nach dem Rücktritt des Spielertrainer-Duos Johannes Ankermüller und Raphael Heider eine neue Ära. Beide stehen aber immer noch im Spielerkader unter dem neuen Trainer Ivan Konjevic, der viel Erfahrung aus höheren Ligen mitbringt. Neu im Spielerkader sind Anton Holzhauser, Lukas Rogg, Sebastian Rogg, Kaan Karabarlas und Linus Jens aus dem eigenen Nachwuchsbereich. Damit bleiben die Kleinaitinger ihrem Prinzip treu, auf einheimische Spieler zu setzen. Die Mission Wiederaufstieg beginnt am Sonntag um 15 Uhr mit dem Heimspiel gegen den TSV Haunstetten II.

TSV Königsbrunn nimmt einen neuen Anlauf im Aufstiegskampf

Wie schwer der direkte Wiederaufstieg ist, weiß auch der TSV Königsbrunn, der nach dem Abstieg im Vorjahr den achten Platz erreichte und nun einen neuen Anlauf nimmt. Spielertrainer bleibt der 35-jährige Stefan Sailer nun schon in der vierten Saison. Aus dem Spielerkader haben sich Emre Yeni, Johannes Fink und Robin Tanner ins Karriereende verabschiedet. Dafür rücken der reaktivierte Tizian Stadler und Dmytro Shportak aus der eigenen Jugend nach. Von Türkspor Augsburg II kommt der 24-jährige Sarandaouda Bertekeita zum TSV. Das Auftaktspiel bestreiten die Königsbrunner am Samstag um 13 Uhr gegen den Suryoye Assyrer Sportverein.

Für die Spielgemeinschaft SV Hurlach und SV Obermeitingen dürfte es nach der geglückten Rettung mit Platz elf erneut um den Klassenerhalt gehen. Mit Alexander Kassin und Daniel Böckle sind zwei Leistungsträger zum Nachbarn SpVgg Langerringen in die Bezirksliga abgewandert. Mit dem 55-jährigen Robert Doll wurde ein neuer Trainer vom FC Jengen verpflichtet, der in Hurlach bereits von 2016 bis 2018 in der Verantwortung stand. Ihr erstes Saisonspiel bestreiten die Oberbayern am Sonntag um 12 Uhr bei der U 23 des TSV Schwaben Augsburg. Die zweite Mannschaft des TSV Schwabmünchen will nach der souveränen Meisterschaft in der A-Klasse nun auch in der Kreisklasse mit dem Trainer-Duo Sebastian Deutscher und Abdallah Luckmann eine gewichtige Rolle spielen. Am Sonntag um 15 Uhr startet die Landesligareserve beim FSV Inningen, der sich mit den Brüdern Ferdinand und Maximilian Geißler sowie Außenverteidiger Sebastian Schunck vom ASV Hiltenfingen verstärkt hat.

A-Klasse Augsburg Süd: Zwei Spielgemeinschaften und mehrere Favoriten

Die Neueinteilung der Ligen und Klassen hatte auf die A-Klasse nur geringe Auswirkungen. Die Vereine aus dem Landkreis-Süden sind unter sich geblieben. Veränderungen ergaben sich aber durch den regulären Auf- und Abstieg. Der souveräne Vorjahresmeister TSV Schwabmünchen II ist in die Kreisklasse Süd und der Vizemeister SV Gessertshausen in die Kreisklasse West aufgestiegen. Die beiden Spitzenteams werden durch die Kreisklassenabsteiger SpVgg Lagerlechfeld II und FSV Großaitingen ersetzt. Die Lagerlechfelder Reserve ist nach nur einem und der FSV Großaitingen nach zwei Jahren in der Kreisklasse wieder abgestiegen. Neben diesen beiden team gehört die SpVgg Langerringen II zu den Favoriten auf den Aufstieg. Die Langerringer verpassten in den vergangenen Jahren jeweils knapp den Sprung in die Kreisklasse.

Auch gibt es einen neuen Namen. Der TSV Klosterlechfeld hat im vergangenen Sommer seine Spielgemeinschaft mit dem SV Untermeitingen mit SG Lechfeld deklariert und geht nun auch in der A-Klasse als SG Lechfeld an den Start. Mit dem neuen Chefcoach Marco La Spina (SpVgg Langerringen II) und dem spielenden Co-Trainer Julian Kille (ASV Hiltenfingen) wollen die Lechfelder die Favoriten ärgern. Auch die zweiten Mannschaften aus Fischach und Margertshausen fusionieren, sie nennen sich künftig FC Schmutter II. Die SG Lechfeld ist neben dem SSV Bobingen die einzige verbliebene erste Garnitur ihrer Vereine aus der Vorsaison. Neu hinzu kommt die erste Mannschaft des Türk SV Bobingen, die nach zwei Jahren wieder in die A-Klasse aufgestiegen ist. Mit dem zweiten Aufsteiger, der SG Langenneufnach/Walkertshofen II, kämpfen die in der A-Klasse gebliebenen Reserven des SV Schwabegg und des SV Türkgücü Königsbrunn wohl in der unteren Tabellenhälfte um den Klassenerhalt.

Am ersten Spieltag kommt es zu interessanten Derbys. In Bobingen treffen der SSV und der Türk SV aufeinander und die Schwabegger Reserve erwartet die SpVgg Langerringen II. Die beiden neu benannten Spielgemeinschaften Schmutter und Lechfeld treffen in Margertshausen aufeinander. Türkgücü Königsbrunn II eröffnet die Saison schon um 11 Uhr gegen den Aufsteiger SG Langenneufnach/Walkertshofen und die Lagerlechfelder Reserve tritt bei der Dritten des VfL Kaufering an. Der FSV Großaitingen hat am ersten Spieltag wegen der ungeraden Zahl der Teams spielfrei und das Königsbrunner Derby zwischen den zweiten Mannschaften des TSV und des FC wurde auf Donnerstag, 2. Oktober, verlegt.