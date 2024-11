Rückrundenauftakt mit Derby in Schwabegg

Zum Beginn der Rückrunde steht in der Kreisliga Augsburg die Revanche für das Auftaktspiel im August auf den Plan. Damals konnte der ASV Hiltenfingen den Aufsteiger SV Schwabegg knapp mit einem Last-Minute-Treffer von Robin Kugelmann mit 1:0 einbremsen. Inzwischen haben sich die Verhältnisse aber geändert. Der SV Schwabegg steht mit 20 Punkten auf Platz neun ziemlich sicher im Mittelfeld, während die Hiltenfinger mit zwölf Punkten als Elfter nur einen Punkt über dem Relegationsplatz stehen. Aber am vergangenen Sonntag hat sich das Momentum des Erfolgs wieder gedreht. Die Schwabegger mussten ihre Serie von acht Spielen ohne Niederlage beim Spitzenreiter SpVgg Langerringen beenden. Dagegen hat der ASV Hiltenfingen mit dem 2:1-Auswärtssieg beim FC Kleinaitingen nach fünf verlorenen Spielen wieder drei Punkte einfahren können. Dieses Erfolgserlebnis wird den ASV-Spielern Auftrieb und Zuversicht für die Partie beim alten Nachbarrivalen geben. Andererseits brennen die Schwabegger mit ihrem Trainer Wolfgang Missenhardt auf eigenem Platz darauf, die unglückliche Hinspielniederlage wettzumachen und die 0:3-Niederlage von Langerringen schnell zu vergessen.

Langerringen will ungeschlagen bleiben

Der Spitzenreiter SpVgg Langerringen will seine weiße Weste als einzig noch unbesiegtes Team auch im Heimspiel gegen den TSV Diedorf bewahren. Auch wenn die Gäste sich in dieser Saison mit dem siebten Platz stark verbessert haben, gelten die Langerringer als klarer Favorit. Bei ihnen wird Bastian Renner weiterhin wegen einer Sehnenverletzung am Sprunggelenk ausfallen, aber mit dem 13-Tore-Mann Lukas Müller ist die Sturmspitze gut besetzt und er hat mit Yannick Keiß und Nico Köbler gute Assistenten. Beim Hinspiel haben die Diedorfer den Bezirksligaabsteiger mit einer 2:0-Führung nach zwölf Minuten überrascht, doch der konnte das Spiel noch zum 2:4-Sieg drehen. Vor einer Woche hat Spielertrainer Florian Sandner mit seinen Diedorfern eine empfindliche 0:4-Schlappe bei der Reserve des SV Mering einstecken müssen. Das gibt nicht viel Hoffnung für die Partie beim Tabellenführer, der seinen Fünf-Punkte-Vorsprung vor dem TSV Merching bewahren will. Dazu ist ein Sieg für die Mannschaft des Spielertrainers René Hauck notwendig, denn die Merchinger dürften im Heimspiel gegen den TSV Welden wohl kaum Punkte liegen lassen.

Auch der FC Kleinaitingen braucht nach dem Rückschlag mit der Heimniederlage gegen den ASV Hiltenfingen dringend Punkte, um vom Relegationsplatz 13 wegzukommen. Aber mit der Auswärtspartie bei der SV Hammerschmiede steht dem Ankermüller-Team am Samstag eine schwierige Aufgabe bevor. Die Augsburger Vorstädter haben sich von ihrem Tief mit fünf Niederlagen von September bis Anfang Oktober wieder gut erholt und danach 10 Punkte in vier Spielen gewonnen. Zuletzt haben sie den Tabellendritten TSV Zusmarshausen auf eigenem Platz mit 3:1 besiegt und sich damit wieder auf Platz fünf verbessert. Den Kleinaitingern gelang eine Woche zuvor sogar ein Auswärtssieg in Zusmarshausen und an diese Leistung müssten sie wieder anknüpfen, wenn sie in der Hammerschmiede nicht als Verlierer vom Platz gehen wollen. Das Hinspiel verlor der FCK deutlich mit 1:4 und auch das gilt es wettzumachen.