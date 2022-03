Wehringen

18:00 Uhr

Naturschützer kritisieren geplantes Gewerbegebiet im Auwald

Die Pflöcke für die Abholzungen sind schon gesetzt: Im Auwald in Wehringen soll Platz für ein Gewerbegebiet geschaffen werden.

Plus Für Ärger sorgt das geplante neue Gewerbegebiet im Wehringer Auwald beim Bund Naturschutz. Was der Verband kritisiert.

Von Norbert Staub

Die Auwälder sorgen im südlichen Landkreis weiter für Meinungsverschiedenheiten zwischen Naturschützern und Kommunen. Nachdem in Großaitingen ein Kompromiss gefunden wurde, gibt es Diskussionen in Wehringen. Hier sollen im Herbst die Rodungsarbeiten für neue Gewerbeflächen beginnen. Das vorhandene Gewerbegebiet an der Waldstraße im Ortsteil Auwald soll um rund vier Hektar (das entspricht etwa der Größe von drei Fußballfeldern) erweitert werden – im Norden des bisherigen Gewerbegebiets um eine Fläche von 3,4 Hektar, im Süden um 0,6 Hektar.

