Jetzt bleibt es richtig heiß: Diese Freibäder im Landkreis Augsburg bieten Erfrischung

Jetzt bleibt es richtig heiß im Augsburger Land. Mit der Ausnahme von ein oder zwei Gewittertagen, die der Wetterbericht prognostiziert. Davon abgesehen zeigt das Thermometer aber vor allem eines an: Freibad-Temperatur. Die Übersicht unserer Redaktion hält Tipps für jedes Bad im Landkreis Augsburg bereit. Sie stammen direkt von den Menschen, die das jeweilige Bad so gut kennen, wie kaum jemand sonst.

Singoldwelle Schwabmünchen: Parken direkt am Bad und Pommes Spezial

Was ist der schönste Platz in der Singoldwelle?

MICHAEL RINGEL, FACHANGESTELLTER FÜR BÄDERBETRIEBE SINGOLDWELLE SCHWABMÜNCHEN: Der schönste Platz ist für mich nach Feierabend das Bänkchen am Wasser, um zu entspannen.

Badespaß und Abkühlung bietet die Singoldwelle in Schwabmünchen. Foto: Reinhold Radloff (Archivbild)

Wo kann man parken?

RINGEL: Wir haben das Glück, dass unsere Parkplätze direkt vor der Haustüre sind.

Welche Snacks gibt es?

RINGEL: Wie in jedem Bad sind die Pommes der Renner. Seit ich 2001 hier angefangen habe, sind es vor allem die Pommes Spezial mit Röstzwiebeln. Bei Jung und Alt.

Aquamarin Bobingen: Hier ist für jeden was geboten

Wo parkt man am besten?

ADAM SUSLOWICZ, BADEMEISTER AQUAMARIN BOBINGEN: Wir haben sehr viele Parkplätze. Die einen befinden sich gegenüber vom Freibad. Dort ist auch die Minigolfanlage. Zusätzlich haben wir zwei Festwiesen in der Nähe. Diese öffnen wir in den Ferien oder im Hochsommer zusätzlich für die Badegäste. Zudem haben wir viele Fahrradständer sowie drei E-Bike-Ladestationen.

Glänzendes Türkis lädt im Aquamarin in Bobingen zum Eintauchen ein. Foto: Sarah Schöniger (Archivbild)

Was ist der beliebteste Freibad-Snack?

SUSLOWICZ: Das sind die Pommes, Eis, Wienerle und Currywurst. Aber ich glaube, die Pommes sind bei uns der Gewinner.

Was ist das Schöne am Freibad Aquamarin?

SUSLOWICZ: Wir haben sehr viel Grün, viele Büsche und Hecken um die Becken herum. Ob man ins Becken geht oder sich auf die Wiese legt: Das ist Balsam für die Seele. Zusätzlich haben wir für die Jugendlichen einen Sprungturm, wo sie sich austoben können. Fünf Meter, drei Meter, ein Meter. Und einen Beachvolleyball-Platz. Für die Sport-Schwimmer haben wir eine abgesperrte Bahn, die ruhigen Schwimmer haben ihren Platz nebenan. Wir haben eine Rutsche und einen Wildwasserkanal für die Kinder.

Naturfreibad Fischach: Das Besondere ist die natürliche Wasseraufbereitung

Wo parkt man am besten?

WERNER SCHENK, LEITER NATURFREIBAD FISCHACH: Wir haben einen eigenen Parkplatz direkt neben dem Freibad. Geparkt werden kann auch davor, bei der Staudenlandhalle. Das sieht man direkt bei der Anfahrt.

Was sind die besten Freibadsnacks?

SCHENK: Bei unserer neuen Pächterin gibt es Pommes, Schnitzel mit Pommes oder Currywurst. Und natürlich ganz viel leckeres Eis.

Was macht das Naturfreibad Fischach so besonders?

SCHENK: Das Besondere am Freibad ist die natürliche Wasseraufbereitung, die durch Mikrobiologie, Bepflanzung und verschiedene Kiesschichten stattfindet.

Die natürliche Wasseraufbereitung ist das Alleinstellungsmerkmal des Fischacher Freibades im Augsburger Land. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Freibad Kutzenhausen: der Insider-Tipp

Wo parkt man am besten?

ANTON SCHMID, FREIBAD KUTZENHAUSEN: Wir haben einen ausgedehnten Parkplatz. Ein Teil von der Wiese, da haben eine ganze Menge Autos Platz. Wir haben jede Menge Abstellplätze für Fahrräder. Und man kann zu Fuß kommen oder mit dem Zug anreisen.

Was gibt es am Kiosk?

GISELA SCHUHBAUER, KIOSKBETREIBERIN: Je nach Wetter, Personal und Veranstaltungen passe ich mein Angebot an. Damit die Leute, wenn sie jeden Tag hier sind, jeden Tag etwas anderes probieren können. Geplant habe ich wochenmäßig immer einen anderen Cocktail. Mit und ohne Alkohol. Ganz wichtig ist, dass immer etwas Gesundes dabei ist. Nicht immer nur Pommes, sondern auch etwas Gesundes und Frisches. Einen Salat, ein bisschen Tomate, ich mache auch Joghurtdips selbst.

So sieht das Freibad in Kutzenhausen von oben aus. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Was macht das Freibad Kutzenhausen besonders?

SCHMID: Das Freibad Kutzenhausen ist ein Insider-Tipp. Es ist familiär. Es ist klein, aber es ist alles da. Schwimmer- und Nicht-Schwimmerbecken. Die Eltern können auf ihre Kinder aufpassen und nebenbei am Kiosk einen Kaffee trinken. Das lässt sich toll verbinden. Und was ich nicht vergessen will, ist die Liegewiese. Bei uns muss keiner einen Schirm mitbringen. Man bekommt immer einen Schattenplatz.

Panoramabad Dinkelscherben: das Freibad mit dem genialen Ausblick

Wo parkt man am besten?

ELFRIEDE MAYER, LEITERIN PANORAMABAD: Rechts vor dem Freibad haben wir einen großen Parkplatz und direkt darunter ist noch eine große Parkplatzfläche. Sollte das bei ganz tollem Wetter nicht ausreichen, kann man auch am Sportplatz parken.

Was gibt es am Kiosk?

MAYER: Zu essen gibt es frische und gesunde Wraps. Die soll es auch in vegetarisch und vegan geben.

Was macht das Panoramabad besonders?

MAYER: Der Ausblick. Einfach der geniale Ausblick, den wir haben. Bei schönem Wetter mit Föhn sieht man bis zur Zugspitze. Was wir sonst noch haben, ist Kinderspielzeug beim Kinderplanschbecken. Bei uns muss man gar nichts für Kinder mitbringen. Wir haben alles da.

Der Name lässt es bereits vermuten: Das Panoramabad in Dinkelscherben bietet einen beeindruckenden Ausblick. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Gartenhallenbad Stadtbergen: Das Hallenbad hat auch ein kleines Freibad

Wo parkt man am besten?

JÖRG PECHER, LEITER GARTENHALLENBAD: Wir haben vor dem Hallenbad einen großen Parkplatz. Wir haben auch die Zufahrt zur Turnhalle. Da findet man schon ein Plätzle, wo man parken kann.

Was sind die beliebtesten Snacks?

PECHER: Pommes sind natürlich schon der große Renner. Die sind wirklich super bei uns. Sonst haben wir Burger, Pizza-Schnitten und alles Mögliche.

Auch draußen kann im Gartenhallenbad in Stadtbergen geplanscht werden. Foto: Sarah Schöniger (Archivbild)

Was macht das Gartenhallenbad so besonders?

PECHER: In der Sommersaison haben wir unsere Liegewiese mit Kinderaußenbecken und einem Planschbecken im Freien. Das Kinderbecken hat eine schöne Rutsche. Die Trio-Slide. Da ist eine, die ist ein bisschen steiler, eine Normalschräge und eine mit Wellen.

Gerfriedswelle Gersthofen: das Freibad für Wellen-Fans

Was sind die besten Snacks?

ANDREAS REMMELE, LEITER STADTWERKE GERSTHOFEN: Die Klassiker wie Pommes, Currywurst und Burger.

Die Wanne ist voll: So sieht es an heißen Tagen in der Gerfriedswelle in Gersthofen aus. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Was macht die Gerfriedswelle besonders:

REMMELE: Neben unserem superfreundlichen Personal ist das Wellenbecken eine Besonderheit. Das ist einzigartig hier in der Region. Wir haben auch neue Rutschen. Und viel Platz zum Erholen.

Wo parkt man am besten?

REMMELE: Wir haben Parkplätze, aber nicht besonders viele. Deshalb haben wir eine große Bitte: Wenn ihr zu uns kommt, nutzt das Fahrrad, nutzt den öffentlichen Nahverkehr. Lasst das Auto zu Hause stehen. Für einen erholsamen Tag ist es cooler, ohne anzureisen.

Sun Splash Meitingen: das Freibad mit Wildwasserkanal

Wo parkt man am besten?

CARSTEN SACK, BETRIEBSLEITER SUN SPLASH: Direkt vorm Freibad ist ein riesiger Parkplatz. Der ist normalerweise ausreichend. Außer es ist ganz viel los. Dann kann man an der Straße parken, mit dem Bus oder Fahrrad kommen.

Welche Snacks gibt es?

SACK: Pommes, Fischsemmeln. Und für Schwangere haben wir saure Gurken. Die sind günstig.

Was macht das Sun Splash besonders?

SACK: Wir haben eine große Liegewiese mit viel Schatten. Wer Sonne will, kriegt auch Sonne. Wir haben einen 50-Meter-Becken, eine große Wasserrutsche, einen Wildwasserkanal und einen wunderschönen Planschbereich für Babys.

So sieht das Sun Splash in Meitingen von oben aus. Foto: Marcus Merk (Archivbild)