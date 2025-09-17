Windkraft-Marke wäre beinahe verfehlt worden

Dieser Vorgang dürfte in Bayern bislang einzigartig sein: Im regionalen Planungsverband Augsburg, dem Stadt und Landkreis Augsburg sowie die Landkreise Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries angehören, wurde für den Windenergie-Regionalplan das Teilflächenziel von 1,1 Prozent festgestellt. Das bedeutet: Damit entfällt die bisher geltende gesetzliche Privilegierung von Windkraftanlagen im Außenbereich. Den Antrag dazu hatte Landrat Martin Sailer gestellt. Sein Ziel: Er will so die kommunale Planungshoheit stärken.

