Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Windkraftziele in der Region Augsburg: 1,1 Prozent erreicht – Auswirkungen auf Kommunen

Landkreis Augsburg

Windkraft-Marke wäre beinahe verfehlt worden

Regionaler Planungsverband stellt fest, dass das Teilflächenziel erreicht wurde. Das hat nun Folgen. Vorgang dürfte in Bayern einzigartig sein.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Wo und wie viele Windräder im Landkreis entstehen, wird unter anderem im regionalen Planungsverband festgelegt.
    Wo und wie viele Windräder im Landkreis entstehen, wird unter anderem im regionalen Planungsverband festgelegt. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    Dieser Vorgang dürfte in Bayern bislang einzigartig sein: Im regionalen Planungsverband Augsburg, dem Stadt und Landkreis Augsburg sowie die Landkreise Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries angehören, wurde für den Windenergie-Regionalplan das Teilflächenziel von 1,1 Prozent festgestellt. Das bedeutet: Damit entfällt die bisher geltende gesetzliche Privilegierung von Windkraftanlagen im Außenbereich. Den Antrag dazu hatte Landrat Martin Sailer gestellt. Sein Ziel: Er will so die kommunale Planungshoheit stärken.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden