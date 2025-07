Schwabmünchner Realschüler haben ihren Abschluss in der Tasche

Mit rund 600 Gästen feierte die Leonhard-Wagner-Realschule in der Stadthalle den Schulabschluss der Zehntklässler. Acht von ihnen haben eine Eins vor dem Komma, zwei davon haben mit der Traumnote 1,0 abgeschnitten. Von den 150 Absolventen haben 77 bereits einen Ausbildungsplatz, davon gehen viele ins Sozialwesen zum Beispiel in die Kinderpflege. Weitere 48 wollen eine weiterführende Schule besuchen. Für Schulleiterin Antje Luxenhofer ist dies ein großer Erfolg. Bei der Abschiedsfeier gab sie den Absolventen mit auf den Weg, künftig die treibenden Kräfte zu sein, die die Gesellschaft mitprägen und formen. „Übernehmen Sie Verantwortung und seien Sie da, wenn andere Menschen Ihre Hilfe brauchen – mit Weitblick, mit Respekt, Haltung und Einsatzfreude.“ Um den Schülern diese Werte vermitteln zu können, sei eine gute Zusammenarbeit der Schulfamilie entscheidend. Sie bedankte sich beim Kollegium, den Eltern, der Stadt Schwabmünchen, dem Landratsamt und dem Förderverein. Auch der regelmäßige Austausch mit dem Elternbeirat sei ihr eine große Hilfe. „In unserer Schule können wir uns gegenseitig vertrauen, und alle sind sehr verantwortungsbewusst, denn wir wissen, dass wir nur gemeinsam erfolgreich sein können.“

Die Abschlussfeier der Realschule hat Tradition

Seit 20 Jahren feiert die Realschule den Abschluss in der Stadthalle und hat immer ein volles Haus. Daher sind die Kartenkontingente für die Absolventen begrenzt. Eingeladen sind die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden, der Landrat, der Elternbeirat und der Förderverein. Es kommen auch ehemalige Schüler und Lehrer. Die Abschlussfeier haben die Schüler vielfältig und zum größten Teil selbst gestaltet.

Die Schülerrockband eröffnete die Veranstaltung musikalisch. Foto: Nadine Kruppe

Die Schulsprecher moderierten die Veranstaltung, die Schülerrockband, eine Solosängerin mit Klavierbegleitung durch ihre Mutter und die Lehrerband sowie eine Violonistin begleiteten musikalisch. Eine Schülerin präsentierte eine Einzelkür im Voltigieren.

Die aktive Unterstützung bei der beruflichen Orientierung zahlt sich aus

Die Leonhard-Wagner-Realschule bietet den rund 1000 Schülern in 38 Klassen ab der 7. Jahrgangsstufe in Wahlpflichtfächern vier Ausbildungsrichtungen. Neben einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich und der zweiten Fremdsprache Französisch, ein wirtschaftlicher und ein sozialer Bereich. „Das relativ große Interesse an Ausbildungsplätzen im Sozialwesen basiert unserer Ansicht nach auf der guten Vorbereitung in dem Wahlpflichtfach sozialer Bereich“, sagte Luxenhofer. Hinzu kommt die aktive Unterstützung bei der beruflichen Orientierung durch die jährliche Azubi-Tour für die Neuntklässler. Dabei kommen die Schüler mit ortsansässigen Firmen in Kontakt und können sich über Berufsbilder und Ausbildungswege informieren. Der digitale Unterricht ist ebenfalls schon weit fortgeschritten. Vor drei Jahren begann die Schule, die Klassen schrittweise mit Tablets auszustatten. Die Schulleiterin riet den Absolventen, sich später im Rückblick mit Wohlwollen an die Schulzeit zu erinnern. „Sie sind gut auf einen erfolgreichen Start ins Berufsleben vorbereitet. Fliegen Sie los, und wenn Sie einmal wieder zurückkommen, dann können Sie hoffentlich zufrieden sagen: Hier hat mein Flug begonnen.“

