Umfrage: Grüne und CSU legen in Bayern zu

Die CSU ist bei den bayerischen Wählerinnen und Wählern weiterhin mit Abstand die beliebteste Partei und hat laut jüngsten Umfrageergebnissen wieder an Zustimmung zugelegt. Wäre am Sonntag Landtagswahl, kämen die Christsozialen auf 43 Prozent der Wählerstimmen, vor dem Jahreswechsel lag der Wert noch bei 42 Prozent. Eine absolute Mehrheit, wie sie noch im Herbst möglich gewesen wäre, ist jedoch inzwischen wieder außer Reichweite. Ein Grund dafür: Auch die Grünen haben sich in den Umfragewerten der vergangenen Wochen stark verbessert. Sie kommen in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion nun auf 14 Prozent in Bayern, Mitte Dezember lag dieser Wert noch bei zwölf Prozent.

Unverändert bleiben die AfD bei ebenfalls 14, die Freien Wähler bei zwölf und die SPD bei sieben Prozent. Alle weiteren Parteien würden den Einzug in den Landtag nicht schaffen. Das betrifft auch das Bündnis Sahra Wagenknecht, das von vier auf drei Prozent fällt und die Linken, die weiter auf einem Prozent verharren. Ein besonders harter Schlag dürfte die neueste Umfrage für die FDP sein: Sie stürzt auf das Niveau der Linken hinab und erhält ebenfalls nur ein Prozent der Stimmen.

Markus Söder erhält in Bayern weiterhin viel Zustimmung

In einer weiteren Civey-Umfrage geben aktuell insgesamt 48 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, mit der Arbeit von Ministerpräsident Markus Söder zufrieden zu sein. 25 Prozent sagen gar, sie seien sehr zufrieden. Sehr unzufrieden sind hingegen 29 Prozent, zwölf Prozent geben als Beurteilung „eher unzufrieden“ an. Elf Prozent sind bei der Beurteilung von Söders Arbeit unentschieden.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Bayerns Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl in Bayern wäre?" wurden im Zeitraum vom 3. Januar 2025 bis 17. Januar 2025 die Antworten von 5011 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus Bayern berücksichtigt. Für die Frage "Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit von Ministerpräsident Markus Söder?" wurden im Zeitraum vom 20. Dezember 2024 bis 17. Januar 2025 die Antworten von 5001 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus Bayern berücksichtigt. Der statistische Fehler liegt bei jeweils 2,5 Prozent.

