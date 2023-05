Das Update zum Ukraine-Krieg vom 23. Mai

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Ukrainischen Angaben zufolge lassen die Kämpfe in der ostukrainischen Stadt Bachmut nach. Über Monate hinweg war sie Zentrum schwerer Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen sowie der Söldnergruppe Wagner. Die Angriffe haben ihre Spuren hinterlassen: Gebäude wie das Theater oder die Technische Hochschule von Bachmut wurden von Raketen getroffen und liegen teils vollständig in Trümmern. In Mariupol und dem dortigen Asow-Stahlwerk ist die Situation ähnlich. Jakob Stadler hat hier die Satellitenbilder der Orte zu Vorher-Nachher-Vergleichen zusammengefügt.

Der Tag: Bewaffnete sind in die westrussische Grenzregion Belgorod eingedrungen. In mehreren Orten haben sich Kämpfe entzündet. Zwei aus russischen Staatsbürgern bestehende Freiwilligenkorps, die auf der Seite der Ukraine kämpfen, haben sich zu dem Angriff im Landkreis Graiworon an der Grenze zur Ukraine bekannt. Ihr Ziel sei die Schaffung einer demilitarisierten Zone entlang der Grenze, um russische Truppen am Beschuss der Ukraine aus dem Gebiet zu hindern. Die ukrainische Regierung in Kiew teilte mit, dass sie an der Aktion nicht beteiligt sei. Das russische staatliche Ermittlungskomitee strengt ein Strafverfahren wegen Terrorismus an.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Bei den mutmaßlich ukrainischen Drohnenangriffen auf russische Treibstofflager ist nach einer neu vorgelegten Analyse des Centrums für Europäische Politik (cep) Künstliche Intelligenz eingesetzt worden. Beide Kriegsparteien nutzen die Technologien, jedoch setzen sie sie zu unterschiedlichen Zwecken ein. Wie die digitale Technik die Kriegsführung verändert, hat Simon Kaminski aufgeschrieben.

Der Energieschock, den Deutschland infolge des Krieges in der Ukraine zu spüren bekam, ist überwunden. Doch noch immer fehlen die Anzeichen für einen breiten wirtschaftlichen Aufschwung, heißt es beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Wo steht die deutsche Wirtschaft gegenwärtig im Vergleich zu anderen Industrienationen? Die Antwort gibt es hier.

Bild des Tages:

Von der russischen Grenzstadt Belgorod aus werden immer wieder Raketen auf die Ukraine geschossen. Foto: Vadim Belikov/AP, dpa

Das russische Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben die angreifenden Truppen im Gebiet Belgorod nahe der ukrainischen Grenze „blockiert und zerschlagen“. „Mehr als 70 ukrainische Terroristen, vier gepanzerte Fahrzeuge und fünf Geländewagen wurden vernichtet“, sagte Militärsprecher Igor Konaschenkow am Dienstag. Neben dem Grenzschutz seien auch Luftwaffe und Artillerieeinheiten zur Bekämpfung der Eindringlinge eingesetzt worden. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Salamander-Werk in Türkheim gehört laut Recherchen des Online-Magazins The Insider zu den Unternehmen, die Russland durch die Lieferung kriegsrelevanter Produktkomponenten im Krieg gegen die Ukraine unterstützen.

Leder aus Türkheim für russische Kampfstiefel: Salamander-Chefs sind erschüttert

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.