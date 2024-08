Kennedy will Kabinetts-Posten – und klopft erst bei Trump, dann bei Harris an

Robert F. Kennedy Jr. möchte als unabhängiger Kandidat zur Präsidentschaftswahl antreten – und hat sich vergangene Woche um ein Treffen mit der demokratischen Kandidatin Kamala Harris bemüht. Er wollte über die Aussicht auf einen Posten in ihrer Regierung besprechen, vielleicht als Kabinettssekretär, falls er ihren Wahlkampf unterstützt und sie gewinnt, so Kennedys Wahlkampfsprecher. Harris und ihr Beraterstab haben weder mit einem Angebot für ein Treffen geantwortet noch Interesse an dem Vorschlag gezeigt, sagen Vertraute.