Kamala Harris erhält die Unterstützung von „Katzenlady“ Taylor Swift

Die Frage, wann Taylor Swift im aktuellen US-Wahlkampf den Demokraten ihre Unterstützung zusagen würde, geisterte über Monate hinweg durch die sozialen Medien. Swift, 283 Millionen Follower auf Instagram, der vielleicht größte Popstar unserer Zeit, scheute sich nämlich in der Vergangenheit nicht, ihren Einfluss zu nutzen und ihre Anhänger über ihre ganz persönliche Wahl zu informieren.

Doch auch ohne explizite Stellungnahme war zu erahnen, wo Swift bei der US-Wahl am 5. November ihr Kreuz setzen würde: Schon 2020 lichtete die Sängerin sich mit Biden/Harris-Keksen ab, nannte den damaligen Präsidenten Donald Trump einen „offensichtlichen Betrüger“ und wurde damit zur Hassfigur der Republikaner. Donald Trump, der Swift in seinem Buch als „wunderschön, aber liberal“ bezeichnete, kann sich jetzt offiziell und nur wenig überraschend auch in diesem Wahlkampf nicht über die Unterstützung des Mega-Stars freuen.

Taylor Swift unterstützt Harris und Walz bei US-Wahl

Nach Ende der Debatte zwischen Trump und Harris, die der Sender ABC ausrichtete, meldete sich Swift heuer nicht mit Keksen, sondern mit einem langen Text via Instagram zu Wort. Unter einem Foto mit ihrer Katze schreibt die 35-Jährige: „Als Wählerin vergewissere ich mich, dass ich alles, was ich über die vorgeschlagene Politik und die Pläne der Kandidaten für dieses Land erfahren kann, sehe und lese.“ Kürzlich sei sie auf die Verbreitung künstlich generierter Bilder aufmerksam geworden, die sie als Trump-Unterstützerin zeigten. Der Kandidat der Republikaner hatte diese auf seiner Website veröffentlicht. „Das hat meine Ängste in Bezug auf KI und die Gefahren der Verbreitung von Fehlinformationen geweckt. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich als Wähler sehr transparent über meine tatsächlichen Pläne für diese Wahl sein muss. Der einfachste Weg, Fehlinformationen zu bekämpfen, ist die Wahrheit.“

Sie selbst werde bei den Präsidentschaftswahlen 2024 ihre Stimme für Kamala Harris und Tim Walz abgeben. Sie stimme für Harris, „weil sie für die Rechte und Anliegen kämpft, von denen ich glaube, dass sie einen Kämpfer brauchen, der sie vertritt. Ich halte sie für eine besonnene, begabte Führungspersönlichkeit und glaube, dass wir in diesem Land so viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden.“ Die Wahl ihres Vize-Präsidentschaftskandidaten habe sie beeindruckt, da Walz sich seit Jahrzehnten für LGBTQ+ Rechte, IVF (In-vitro-Fertilisation, also künstliche Befruchtung) und das Recht der Frau auf ihren eigenen Körper einsetze. „Es liegt an Euch, zu recherchieren, und Ihr müsst Eure Wahl treffen“, schreibt Swift, die mit ihren Fans eine wichtige Wählergruppe – jung und weiblich – erreicht, weiter.

Harris und Trump liegen in Umfragen in etwa gleichauf. Beide wollen vor allem unentschlossene Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen. Einer aktuellen Umfrage zufolge sind Harris‘ Positionen vielen Menschen wenig bekannt. Swift unterzeichnet ihren Post mit „Liebe und Hoffnung, Taylor Swift, kinderlose Katzenlady“ – eine Anspielung auf eine oft kritisierte Formulierung von Trumps Vize J.D. Vance – und bringt mit der Verkündung ihrer Wahl und dem Aufruf an ihre Fans, sich zu informieren, noch einmal Schwung in einen ohnehin turbulenten Wahlkampf in den Staaten. (mit dpa)