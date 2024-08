Sind Demokraten wirklich eher kinderlose Katzenfrauen?

Inzwischen hat sich verbreitet, dass der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance die Demokraten als „kinderlose Katzendamen“ bezeichnet hat, die kein „direktes Interesse“ an Amerikas Zukunft haben. Bei der Washington Post hat man sich gefragt, ob es Beweise für die Vorstellung der „kinderlosen Linken“ gäbe. Oder anders gefragt: Haben Republikaner mehr Kinder als Demokraten? Die einfache Antwort lautet: Ja. Laut der Erhebung einer der größten und in den USA sehr bekannten Sozialforschungseinrichtungen „NORC“ an der Universität von Chicago hatten im Jahr 2022 etwa 38 Prozent der Demokraten keine Kinder, verglichen mit 26 Prozent der Republikaner.

