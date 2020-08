03:00 Uhr

CDU-Sportexperte: Alkoholverbot in Fußballstadien sollte Dauerlösung sein

Exklusiv Der Bundestagsabgeordnete Eberhard Gienger begrüßt die Rückkehr der Fans ins Stadion - und sieht das Alkoholverbot als "einen Weg für die Zukunft".

Die CDU-Fraktion im Bundestag begrüßt die Pläne der Deutschen Fußball Liga (DFL) für eine Rückkehr der Fans ins Stadion. Für den CDU-Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Kunstturner Eberhard Gienger sollte dabei das geplante Alkoholverbot eine dauerhafte Lösung sein: "Dass es in den Fußballstadien einstweilen keinen Alkohol mehr gibt, ist eine gute Nachricht", sagte Gienger gegenüber unserer Redaktion. "Das könnte einen Weg für die Zukunft darstellen, denn Alkohol spielt auch bei Ausschreitungen oder dem Missbrauch von Pyrotechnik oft eine Rolle", sagte der Sprecher der Arbeitsgruppe Sport und Ehrenamt der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Eberhard Gienger ist der sportpolitische Sprecher der Unioin im Bundestag. Bild: Axel Heimken, dpa

Gienger sieht DFL-Konzept als Vorbild für andere Sportarten

"Ich begrüße es, dass die Zuschauer schrittweise in die Stadien zurückkehren", sagte Gienger. Die 36 Vereine der DFL der hatten zuvor ein einheitliches Vorgehen zur möglichen Rückkehr zumindest einiger Zuschauer ins Stadion beschlossen.

Für Gienger ist das DFL-Konzept zudem ein Vorbild für andere Sportarten: "Der Fußball kann als Speerspitze für die Normalisierung auch in anderen Sportarten dienen", sagte Gienger. "Die Gesundheitsämter und Genehmigungsbehörden werden das Vorgehen der Vereine nun sehr genau beobachten, das ist gut so. Die Bundesliga hat einen gangbaren Weg zurück zu einer Art Normalität aufgezeigt, auch wenn die Fans dafür Unannehmlichkeiten und womöglich höhere Kosten in Kauf nehmen müssen", fügte er an. (AZ)

