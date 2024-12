Zwei Monate kein Auswärtssieg: Gelingt dem AEV gegen Straubing oder Düsseldorf der Erfolg?

Die Ausgangslage ist ungewöhnlich, bekommen es die Panther am Wochenende doch mit zwei Mannschaften zu tun, die sie gerade erst zum Gegner hatten - und beide Male gewannen. Sowohl gegen Straubing (4:1), als auch gegen Düsseldorf (6:1) gewann Augsburg in jüngster Vergangenheit. Allerdings, und das ist der Haken an der Sache, beide Spiele fanden im Curt-Frenzel-Stadion statt. Auswärts hingegen basteln die Panther weiter an einer beachtlichen Durststrecke. Neunmal in Folge sind sie auf fremdem Eis inzwischen sieglos. Das letzte Erfolgserlebnis datiert vom 18. Oktober, als es letztmals einen 4:2-Sieg in München zu bejubeln gab. Seitdem reiht sich eine Pleite an die andere.

