Mitchell löst AEV-Coach Dent ab

Die Augsburger Panther haben auf die Niederlagenserie reagiert: Ted Dent ist nicht mehr Trainer des DEL-Klubs, wie die Panther auf Instagram bekannt gaben. Zehn Niederlagen in Folge, allesamt innerhalb der regulären Spielzeit, waren offenbar zu viel für die Geduld der Verantwortlichen. Erst am Dienstagabend hatte der AEV sich den Frankfurter Löwen mit 3:4 geschlagen geben müssen.

Übergangsweise soll der bisherige Sportdirektor Larry Mitchell die Mannschaft übernehmen. Erst vor dieser Saison war der Deutsch-Kanadier nach Augsburg zurückgekehrt. Zwischen 2007 und 2015 hatte Mitchell bereits den AEV trainiert, Höchst erfolgreich, 2010 gelang die Vizemeisterschaft. In Augsburg war der damalige Trainer entlassen worden und wechselte zum Liga-Konkurrenten nach Straubing. Kurios: Am Freitag empfangen die Panther die Niederbayern im Curt-Frenzel-Stadion. Die Partie ist seit Tagen ausverkauft. Das Eistraining am Donnerstag soll bereits Mitchell leiten. er 57-jährige war auch in der vergangenen Saison in Kloten als Trainer eingesprungen.

Für den Kanadier Ted Dent war es die erste Station in Europa. Der 55-Jährige hatte erst zu Saisonbeginn den strauchelnden DEL-Klub übernommen. Seine Trainerkarriere hatte er 1999 als Videocoach des NHL-Klubs Washington Capitals begonnen und war dort fünf Jahre Teil des Trainerteams. Vor den Panthern war er drei Spielzeiten Cheftrainer der Flint Firebirds aus der OHL, eine der drei großen Juniorenligen Kanadas.

Seine Zeit bei den Augsburger Panthern hatte Dent mit großen Ambitionen gestartet: „Wir wollen Woche für Woche besser werden“, hatte er zum Antritt gesagt. Zusammen mit seinem Co-Trainer Thomas Dolak, der die DEL aus eigener Erfahrung von der Bande kennt, sollte er den zuletzt zweimal auf Rang 14 eingelaufenen AEV wieder flott machen. Nach einem guten Start in die DEL-Saison, als die Panther zeitweise auf Play-off-Kurs waren, setzte aber die Krise ein. Vor allem das Powerplay-Spiel bekamen Dent und Dolak nie in den Griff. In dieser Statistik ist der AEV mittlerweile Letzter.