„Hoffentlich passiert etwas Gutes“: Zuschauer bleiben AEV trotz Negativrekords treu

Mit Niederlagenserien kennen sich die Augsburger Panther aus. Der bisherige Negativ-Rekord steht bei 13 Pleiten in Serie und stammt aus dem Herbst 2005. Damals gelang dem Team mit einem 2:3 nach Penaltyschießen in Hamburg zumindest bei der neunten Niederlage ein Punktgewinn. Im Herbst 2024 ist die Bilanz noch gruseliger. Nach dem 3:4 am Dienstag Abend in Frankfurt hat das Gründungsmitglied der Deutschen Eishockey Liga zehnmal in Folge ohne Punktgewinn das Eis verlassen. Das gab es noch nie während der 31-jährigen DEL-Zugehörigkeit des ältesten Eislaufvereins Deutschlands. Daraus zog der AEV die Konsequenzen und trennte sich von Trainer Ted Dent. Sportdirektor Larry Mitchell übernimmt.

