Florian Elias fehlt den Panthern im Abstiegskampf

Zu etlichen Verletzungen in der Mannschaft der Augsburger Panther kommt nun auch noch eine Sperre hinzu. Der AEV muss in seinen Heimspielen am Freitag gegen die Schwenninger Wild Wings und im Bayern-Derby am Sonntag gegen den ERC Ingolstadt aus Florian Elias verzichten. Elias wurde im Spiel der Panther bei den Grizzlys Wolfsburg am vergangenen Sonntag (19. Januar) in der 16. Spielminute gemäß DEL-Regel 50 wegen eines Kniechecks mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt. Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass ein Verstoß gegen DEL-Regel 50 vorliegt und hält eine Sperre von zwei Spielen nebst Geldstrafe für angemessen.

In der Begründung des DEL-Disziplinarausschusses heißt es: „Der Spieler Florian Elias unternahm keinen Versuch zum Puck zu gelangen oder diesen zu verfolgen. Der Spieler Florian Elias fährt das Bein aus und macht eine Bewegung zum Gegner hin. Der Spieler Florian Elias hätte die Situation anders lösen können, der Check wurde mit Geschwindigkeit und Wucht ausgeführt.“

AEV-Trainer muss seine Reihen umbauen

Mit seiner Aktion erwischte der AEV-Angreifer den Wolfsburger Phil Varone, der nach dem Check in die Umkleide humpelte. Trainer Larry Mitchell wird am kommenden Wochenende erneut seine Formationen umbauen müssen. Top-Torjäger Cody Kunyk fällt mit einer Beinverletzung aus. Anthony Louis fiel in Wolfsburg nach dem ersten Drittel verletzt aus. Ob der beste Scorer wieder bald wieder spielen kann, ist offen.