Großer Trainerwechsel in der Bayernliga

Der Abgang von Sascha Mölders beim TSV Landsberg ist nicht die einzige Veränderung, die im Sommer auf den Trainerbänken in der Bayernliga ansteht.

Für reichlich Aufstehen sorgte die Nachricht, dass der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg und sein Spielertrainer Sascha Mölders am Saisonende getrennte Wege gehen. Nach der 1:4-Heimpleite der Lechstädter gegen den FC Deisenhofen folgte die offizielle Bestätigung von Vereinsseite. Überraschend war allerdings nur der Zeitpunkt, denn Gerüchte, dass der Vertrag mit dem ehemaligen Bundesliga-Stürmer nicht verlängert wird, hielten sich bereits seit Januar. Mölders erklärte, dass er weiter an seiner Trainerkarriere arbeite und als Nächstes die A-Lizenz anpeile. Die ist Voraussetzung, um in der Regionalliga arbeiten zu dürfen. In Landsberg laufen noch Gespräche mit Michael Hutterer, dem zweiten Spielertrainer, über eine Vertragsverlängerung.

Auf den Trainerbänken in der Bayernliga gibt es einige Veränderungen

Die Personalie Mölders ist die prominenteste, aber längst nicht die einzige anstehende Änderung auf den Trainerbänken in der Bayernliga Süd. Beim 1. FC Sonthofen, TSV Kottern, TSV Nördlingen und FC Gundelfingen stehen die künftigen Übungsleiter schon fest. In Sonthofen zeigte sich Aufstiegscoach Benjamin Müller enttäuscht, dass der Vertrag nicht verlängert wird, und will sich von den Oberallgäuern mit dem Klassenerhalt verabschieden. Sein Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen, Stürmer Andreas Hindelang wird Spielertrainer. Ähnlich läuft es beim TSV Kottern, wo Ex-Profi Frank Wiblishauser aufhört und der aktuelle Co-Spielertrainer Martin Dausch zum Chef befördert wird. Auch Nördlingens Karl Schreitmüller hat seinen Abschied angekündigt, sein Nachfolger ist im Ries alles bestens bekannt. Daniel Kerscher war bereits Schreitmüllers Vorgänger und kehrt nach zwei Jahren zurück. Beim FC Gundelfingen war zuletzt viel Bewegung auf der Trainerbank, in der Winterpause sprang Stefan Heger ein. Aber nur bis zum Sommer, dann pausiert der 32-Jährige erst einmal. Neuer Chefcoach wird Thomas Rudolph, der aktuell noch für den TSV Schwabmünchen kickt, als Spielertrainer unterstützt ihn dann Stefan Schröttle (aktuell FC Ehekirchen).

