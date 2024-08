Sandbahnrennen des AMC fällt aus – dafür winkt ein Europameistertitel

Wenn Markus Brandhofer in rund zwei Wochen auf sein Motorrad mit Seitenwagen steigt, ist das für den Automobil- und Motorsportclub (AMC) Haunstetten ein ganz besonderer Tag. Der 45-Jährige hat nämlich echte Chancen, bei den Europameisterschaften im niederländischen Uithuizen zu triumphieren. Es ist das große Highlight für den Verein, der in diesem Jahr auf sein großes Rennwochenende auf der Sandrehnbann im Augsburger Stadtteil verzichtet. Das hat auch etwas mit der Zukunft des Motorradsportclubs zu tun.

„Er ist unser Aushängeschild“, betont Erich Scheunemann, der Erste Vorstand. Bereits im vergangenen Jahr holte Brandhofer den Sieg bei den Europameisterschaften in der Seitenwagenklasse. Für Scheunemann hat Brandhofer auf der Bahn in den Niederlanden wieder gute Chancen. „Das ist auf kurzem Gras, da ist er besonders gut.“ War Brandhofer viele Jahre mit Scheunemanns Sohn Tim unterwegs, so fährt er seit drei Jahren mit der Niederländerin Sandra Mollemar. Die Mitfahrerin ist ausgesprochen wichtig, wie Erich Scheunemann erklärt. „Es braucht eigentlich zwei Jahre, bis sich Fahrer und Beifahrer aneinander gewöhnt haben. Schließlich muss der Beifahrer genau das richtige Verhalten zeigen, zum Beispiel bei der Kurvenfahrt.“ Mit dabei sind in Uithuizen auch Imanuel Schramm und Nadin Löffler vom AMC, die jedoch weniger große Siegchancen haben.

AMC Haunstetten konnte Vorstand neu besetzen

Scheunemann selbst wird in diesem Jahr nicht bei der EM dabei sein, um Brandhofer zu unterstützen. Dafür fährt er am 8. September mit zur Deutschen Meisterschaft nach Pfarrkirchen in Niederbayern. „Wir fahren da mit zwei Kleinbussen hin, also rund 20 Personen sind dabei.“ Für Scheunemann ein Zeichen, dass der AMC lebt. Und noch weitere Dinge stimmen den 67-Jährigen zuversichtlich, was die Zukunft des Vereins angeht.

Icon Vergrößern Tim (links) und Erich Scheunemann vom AMC im Stadion Haunstetten. Foto: Michael Hochgemuth Icon Schließen Schließen Tim (links) und Erich Scheunemann vom AMC im Stadion Haunstetten. Foto: Michael Hochgemuth

So konnte der AMC bei den letzten Vorstandswahlen mit Olga Rek eine neue Kassiererin und mit Karin Schwab und Markus Reiser zwei neue Beisitzer präsentieren. Nicht ganz selbstverständlich, viele Vereine haben Probleme bei der Neubesetzung von Vorstandsposten. „Bei uns war das kein Problem. Wichtig ist einfach, dass man den Menschen, die das machen, nicht zu viel zumutet.“ Die Umstrukturierung war aber auch der Grund, wieso es in diesem Jahr kein Rennen auf der Sandrennbahn gibt. „Wir wollten dem neuen Vorstand erst Zeit geben, damit er sich eingewöhnen kann.“

Der AMC Haunstetten trauert um den langjährigen Vorstand Walter Löffler

Derweil trauert der Verein um Walter Löffler, der elf Jahre dem Vorstand des Vereins angehörte und am 30. Juni im Alter von 79 Jahren verstarb. Für Scheunemann ein großer Verlust. „Erst zuletzt hat er bei uns gesessen und gesagt, dass er stolz ist, wie sich der Verein entwickelt hat.“ Besonders hervorzuheben sei Löfflers Rolle bei den Europameisterschaften 1990, die dieser zum ersten und bisher einzigen Mal nach Haunstetten holte. Seine Verdienste werde man nie vergessen.

Ein Jubiläum feiert der AMC im kommenden Jahr: 75 Jahre wird der Verein dann alt. „Im November wird es eine große Jubiläumsfeier geben“, sagt Scheunemann. Mehr könne er nicht verraten, die Planungen beginnen in diesen Tagen. Mit dabei sein werden wohl auch zehn Neumitglieder, die den Verein mit ihren Flat-Track-Maschinen verstärken. Das sind Motorräder, die besonders schmal gebaut und so besonders gut zum Driften geeignet sind. „Die bereichern den Verein einfach ungemein, weil es mal etwas Neues ist.“ 140 Mitglieder hat der AMC. Manche sind besonders aktiv, wie Willi Schuster. „Er ist unser Mädchen für alles“, sagt Scheunemann. „Ob um den Mülleimer oder die Stromkabel, er kümmert sich einfach.“ So wie derzeit auch wieder, schließlich muss die Bahn in Schuss gehalten werden. Im nächsten Jahr soll nämlich wieder eine große Veranstaltung auf der Haunstetter Sandrennbahn stattfinden.