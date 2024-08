Bundesliga-Spielplan: Gegen wen starten der FCA und der FC Bayern?

Am 23. August startet die Bundesliga-Saison 2024/25. Los geht es an dem Freitagabend um 20.30 Uhr im Borussia-Park mit der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen, das hat die Deutsche Fußball-Liga bereits vor der Veröffentlichung des neuen Spielplans bekannt gegeben.

Bundesliga-Spielplan 2024/25: FC Augsburg muss zuerst gegen Bremen ran

Der FC Augsburg startet am 24. August mit einem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen in die neue Saison. „Wir freuen uns sehr, dass wir zum Auftakt ein Heimspiel austragen. Es ist eine besondere Konstellation, dass wir von den ersten vier Spielen gleich drei zu Hause haben. Wir werden uns intensiv vorbereiten, um gut in die Spielzeit zu starten“, sagt FCA-Trainer Jess Thorup. Saisonfinale findet diesmal ebenfalls vor heimischem Publikum statt. Das ist der Spielplan des FCA in der kommenden Saison:

24. August 2024: FC Augsburg - SV Werder Bremen 1. September 2024: FC Heidenheim - FC Augsburg 15. September 2024: FC Augsburg - FC St. Pauli 20. September 2024: FC Augsburg - FSV Mainz 05 28. September 2024: RB Leipzig - FC Augsburg 4. bis 6. Oktober 2024: FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 18. bis 20. Oktober 2024: SC Freiburg - FC Augsburg 25. bis 27. Oktober 2024: FC Augsburg - Borussia Dortmund 1. bis 3. November 2024: VfL Wolfsburg - FC Augsburg 8. bis 10. November 2024: FC Augsburg - TSG Hoffenheim 22. bis 24. November 2024: FC Bayern - FC Augsburg 29. November bis 1. Dezember 2024: FC Augsburg - VfL Bochum 6. bis 8. Dezember 2024: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 13. bis 15. Dezember 2024: FC Augsburg - Bayer Leverkusen 20. bis 22. Dezember 2024: Holstein Kiel - FC Augsburg 10. bis 12. Januar 2025: FC Augsburg - VfB Stuttgart 14./15. Januar 2025: Union Berlin - FC Augsburg 17. bis 19. Januar 2025: Werder Bremen - FC Augsburg 24. bis 26. Januar 2025: FC Augsburg - FC Heidenheim 31. Januar bis 2. Februar 2025: FC St. Pauli - FC Augsburg 7. bis 9. Februar 2025: FSV Mainz 05 - FC Augsburg 14. bis 16. Februar 2025: FC Augsburg - RB Leipzig 21. bis 23. Februar 2025: Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 28. Februar bis 2. März 2025: FC Augsburg - SC Freiburg 7. bis 9. März 2025: Borussia Dortmund - FC Augsburg 14. bis 16. März 2025: FC Augsburg - VfL Wolfsburg 28. bis 30. März 2025: TSG Hoffenheim - FC Augsburg 4. bis 6. April 2025: FC Augsburg - FC Bayern 11. bis 13. April 2025: VfL Bochum - FC Augsburg 19./20. April 2025: FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 25. bis 27. April 2025: Bayer Leverkusen - FC Augsburg 2. bis 4. Mai 2025: FC Augsburg - Holstein Kiel 9. bis 11. Mai 2025: VfB Stuttgart - FC Augsburg 17. Mai 2025: FC Augsburg - Union Berlin

FC Bayern startet in Wolfsburg in die neue Bundesliga-Saison

Für den FC Bayern geht es am ersten Spieltag nach Wolfsburg. Das sind die Spiele des FC Bayern:

25. August 2024: VfL Wolfsburg - FC Bayern 1. September 2024: FC Bayern - SC Freiburg 14. September 2024: Holstein Kiel - FC Bayern 21. September 2024: SV Werder Bremen - FC Bayern 28. September 2024: FC Bayern - Bayer Leverkusen 4. bis 6. Oktober 2024: Eintracht Frankfurt - FC Bayern 18. bis 20. Oktober 2024: FC Bayern - VfB Stuttgart 25. bis 27. Oktober 2024: VfL Bochum - FC Bayern 1. bis 3. November 2024: FC Bayern - Union Berlin 8. bis 10. November 2024: FC St. Pauli - FC Bayern 22. bis 24. November 2024: FC Bayern - FC Augsburg 29. November bis 1. Dezember 2024: Borussia Dortmund - FC Bayern 6. bis 8. Dezember 2024: FC Bayern - FC Heidenheim 13. bis 15. Dezember 2024: FSV Mainz 05 - FC Bayern 20. bis 22. Dezember 2024: FC Bayern - RB Leipzig 10. bis 12. Januar 2025: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern 14./15. Januar 2025: FC Bayern - TSG Hoffenheim 17. bis 19. Januar 2025: FC Bayern - VfL Wolfsburg 24. bis 26. Januar 2025: SC Freiburg - FC Bayern 31. Januar bis 2. Februar 2025: FC Bayern - Holstein Kiel 7. bis 9. Februar 2025: FC Bayern -Werder Bremen 14. bis 16. Februar 2025: Bayer Leverkusen - FC Bayern 21. bis 23. Februar 2025: FC Bayern - Eintracht Frankfurt 28. Februar bis 2. März 2025: VfB Stuttgart - FC Bayern 7. bis 9. März 2025: FC Bayern - VfL Bochum 14. bis 16. März 2025: Union Berlin - FC Bayern 28. bis 30. März 2025: FC Bayern - FC St. Pauli 4. bis 6. April 2025: FC Augsburg - FC Bayern 11. bis 13. April 2025: FC Bayern - Borussia Dortmund 19./20. April 2025: FC Heidenheim - FC Bayern 25. bis 27. April 2025: FC Bayern - FSV Mainz 05 2. bis 4. Mai 2025: RB Leipzig - FC Bayern 9. bis 11. Mai 2025: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach 17. Mai 2025: TSG Hoffenheim - FC Bayern

Historische Bundesligasaison 2023/24 von Bayer Leverkusen

In der vergangenen Saison hatte Leverkusen Geschichte geschrieben. Die Werkself beendete die Saison ohne eine einzige Niederlage. Insgesamt waren es 28 Siege und sechs Unentschieden – und damit 90 Punkte. Auf den Tabellenzweiten, den VfB Stuttgart, hatte Leverkusen ganze 17 Zähler Vorsprung. Nur der FC Bayern holte in der Saison 2012/13 mehr Punkte, damals waren es 91.

Die 2. Bundesliga startete bereits drei Wochen vor der Bundesliga. Das Eröffnungsspiel fand am 2. August zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV statt. Für den HSV-Trainer Steffen Baumgart wurde es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.