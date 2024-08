FCA-Spieler Lukas Petkov zieht es wohl in die Zweite Liga

Der FC Augsburg ist weiterhin bemüht, seinen Bundesliga-Kader zu verschlanken. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass Nachwuchstalent Lukas Petkov den Verein verlassen wird. Der 23-jährige Deutsch-Bulgare ist beim Zweitligisten SV Elversberg im Gespräch und soll dort bereits einen Medizincheck absolviert haben. Der Wechsel soll zeitnah über die Bühne gehen.

Für das Augsburger Eigengewächs scheint die Konkurrenz im Mittelfeld des Bundesligisten nun endgültig zu groß geworden zu sein. Bereits zweimal war er ausgeliehen. 2022 eine Saison an den Drittligisten SC Verl, seit Januar 2023 an die SpVgg Greuther Fürth. Für die Franken bestritt Petkov insgesamt 44 Zweitliga-Einsätze und erzielte drei Tore. Für den FCA, bei dem er nahezu alle Jugendmannschaften durchlaufen hat, feierte er sein Profi-Debüt am letzten Spieltag der Saison 2021/22 in der Allianz-Arena gegen den FC Bayern. Insgesamt kam er aber nur auf acht Bundesliga-Einsätze.

Mehr Spielpraxis wird er sich deshalb in der Zweiten Liga versprechen. Der FC Augsburg dürfte mit dem Verkauf von Petkov an die SV Elversberg eine Ablösesumme im mittleren, sechsstelligen Bereich einnehmen.