Alarmstufe Rot: Wamser geht weinend vom Feld

Carlotta Wamser wollte niemanden mehr sehen und keinen mehr sprechen. Die Kapuze ihres dunkelroten Pullovers über den Kopf gezogen, den Blick zum Boden gerichtet: So flüchtete die Aushilfsverteidigerin in der Dunkelheit zum Mannschaftsbus. Die 21-Jährige ärgerte sich schwarz, dass sie beim Untergang gegen Schweden (1:4) zur ersten deutschen Spielerin der EM-Geschichte avancierte, die in der langen Geschichte die Rote Karte sah. Bislang hatte nur Jutta Nardenbach im EM-Halbfinale 1993 gegen Italien mal Gelb-Rot kassiert. Das ist Ewigkeiten her. Ausgerechnet die forsche Draufgängerin mutierte in ihrem fünften Länderspiel zur traurigen Gestalt, die nun im Viertelfinale gesperrt fehlt.

„Carlotta machen wir überhaupt keinen Vorwurf. Das hätte wahrscheinlich vielen so passieren können“, versicherte Kapitänin Janina Minge: „Der Fehler lag nicht bei ihr.“ Gut beobachtet: Die 21-Jährige wollte mit einem unerlaubten Ellbogeneinsatz ausbügeln, was nicht mehr zu retten war. Weil die linke Seite mit der zu langsamen Rebecca Knaak und der irrlichternden Sarai Linder offen wie ein Scheunentor war, bildete Wamser nur das Ende der Fehlerkette am Samstag Abend in der deutschen Mannschaft. Auf der Torlinie stoppte sie den Ball. Fridolina Rolfö verwandelte den fälligen Strafstoß zum Zwischenstand von 3:1.

Verletzte Giulia Gwinn schaut zu

Ausgerechnet das topfitte Energiebündel, das mit einem energischen Sprint und einem tollen Pass die Führung von Jule Brand eingeleitet hatte (7.), musste nach 31 Minuten runter. Sie, der Eintracht Frankfurt ein derart mieses Vertragsangebot gemacht haben soll, so dass sie zu Bayer Leverkusen wechselte, schlug aus Frust mit der Hand auf den Rasen. Draußen sah die verletzte Giulia Gwinn, dass ihr Fehlen wieder eine riesige Lücke gerissen hat.

Eine Ursache für das peinliche WM-Vorrundenaus 2023 bildeten die Schwächen auf außen in der Viererkette. Für die damals rechtzeitig fit gewordene Gwinn verteidigte rechts hinten Svenja Huth, die jedoch vorne fehlte. Und links riss sich bei der Generalprobe gegen Sambia erst Carolin Simon das Kreuzband, dann verletzte sich in Australien auch Felicitas Rauch: Plötzlich war die Mittelfeldspielerin Chantal Hagel als Linksverteidigerin gefragt – und überfordert.

Deutsches Problem in der Abwehr

Der deutsche Frauenfußball erzeugt zwar viel Aufmerksamkeit in den Sozialen Medien, bildet aber seit längerem keine Außenverteidigerinnen mehr von internationalem Format aus. Genau wie Wamser hat auch die in den Kader genommene Franziska Kett eigentlich Offensive gelernt. Bundestrainer Christian Wück hat die 20-Jährige vom FC Bayern München mitgenommen, weil ihm die Münchner Stammverteidigerin Simon zu langsam und die US-Legionärin Rauch zu limitiert erscheint. Es wird Wücks schwierigste Aufgabe, eine neue Viererkette zu finden, die Geschwindigkeit aufnehmen kann – und nicht ständig falsch steht.

Kathrin Henrich und auch Sophia Kleinherne gehören jetzt in die Verlosung. Die nach ihrer Einwechslung sehr solide Hendrich verfügt nicht nur über viel Routine, sondern mit 33 Jahren immer noch über ordentliches Tempo. Und die zum VfL Wolfsburg gewechselte Kleinherne hat in der vergangenen Saison mit Frankfurt immerhin die meisten Zweikämpfe der Liga gewonnen, zudem 2018 in Wembley gegen England als Außenverteidigerin debütiert. Minge sagte bereits: „Wir haben viele Spielerinnen mit Erfahrung. Ich mache mir keine Gedanken, dass wir sie nicht gut ersetzen können.“ Carlotta Wamser hofft darauf – dann könnte sie im Halbfinale wieder mitmachen. Die Uefa verhängte eine Sperre von einem Spiel, wie der DFB am Sonntag mitteilte.