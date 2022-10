Pressestimmen zum Sieg in Augsburg: "Der FC Bayern bricht den Pokal-Fluch"

Der FC Bayern tut sich beim FC Augsburg schwer, gerät in Rückstand, zieht aber dennoch ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Ein Fluch endet. Die Pressestimmen.

Es war ein hartes Stück Arbeit für den FC Bayern München, der beim FC Augsburg ein furioses Finish benötigte, um das Achtelfinale des DFB-Pokals zu erreichen. Letztlich siegte der deutsche Rekordmeister mit 5:2 beim FCA, der gut und gerne als Angstgegner der Münchner bezeichnet werden kann. Die letzten beiden Heimspiele hatten die Augsburger in der Fuggerstadt gegen den eigentlich übermächtigen Nachbarn gewonnen, zuletzt erst am 17. September mit 1:0 in der Bundesliga.

Auch am Mittwochabend ging der FC Augsburg zunächst durch ein Tor von Mats Pedersen (9.) in Führung, doch Eric Maxim Choupo-Moting (27.) glich vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang schoss dann Joshua Kimmich (53.) die Gäste in Führung, Choupo-Moting (59.) baute sie aus. Nach einem Eigentor von Dayot Upamecano (65.), der die Augsburger wieder ran brachte, wurde es noch einmal heiß. Ein furioses Finish der Bayern, mit weiteren Toren von Jamal Musiala (74.) und Alphonso Davies (90.+1), machte die Hoffnung für den Underdog allerdings zunichte.

Für den FC Bayern und Trainer Julian Nagelsmann war es in Augsburg ein wichtiger Erfolg, in den letzten beiden Jahren waren die Münchner in eben dieser 2. Runde im Pokal gescheitert. Ein Pokal-Fluch endet. Die Presse sieht das ähnlich, feiert "Super-Choupo", sieht aber auch die Probleme des Rekordmeisters.

FC Augsburg - FC Bayern München: Pressestimmen zum DFB-Pokal

"Furioses Finish erlöst Bayern. Der FC Bayern zieht ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Eric Maxim Choupo-Moting avanciert beim Sieg in Augsburg zum Matchwinner." – Sport1

"Wut-Anfall von Nagelsmann zeigt Wirkung. Super-Choupo schießt die Bayern weiter." – Bild

"Wieder ist Choupo-Moting der Hauptdarsteller. Der FC Bayern kommt trotz des am Ende deutlichen Ergebnisses von 5:2 in Augsburg schleppend ins Spiel, gerät in Rückstand, vergibt Großchancen. Doch Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting hilft, die Wende einzuleiten."– Süddeutsche Zeitung

"Choupo-Moting mit nächstem Ausrufezeichen: Bayern kegelt FC Augsburg raus. Der FC Bayern steht im DFB-Pokal-Achtelfinale. Beim FC Augsburg siegten die Münchner am Mittwochabend 5:2 (1:1). Wie schon am vergangenen Wochenende avancierte Eric Maxim Choupo-Moting zum Matchwinner. Der Mittelstürmer steuerte zwei Tore bei (28., 60) und legte Joshua Kimmich (54.) das zwischenzeitliche 2:1 auf. Jamal Musiala (74.) und Alphonso Davies (90.+2) machten den Deckel drauf." – Eurosport

"Bayern drehen Rückstand gegen Augsburg und stehen im Achtelfinale. Der FC Bayern München steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Gegen mutig agierende Augsburger nutzten die Münchner individuelle Fehler eiskalt aus und zeigten vor allem im zweiten Durchgang eine starke Leistung." – kicker

"5:2-Sieg beim FC Augsburg: Der FC Bayern bricht den Pokal-Fluch. Die Münchner gewinnen verdient mit 5:2 beim FC Augsburg und ziehen erstmals seit der Saison 2019/20 wieder ins Achtelfinale ein. Kimmich, Musiala, Davies und Choupo-Moting (2) treffen." – Abendzeitung