Eishockey-Nationalteam kommt wieder nach Augsburg

Nach über sechs Jahren Pause kommt die deutsche Nationalmannschaft wieder ins Curt-Frenzel-Stadion. Auch Spieler der Augsburger Panther könnten auflaufen.

Unabhängig von den Augsburger Panthern geht die Eishockey-Saison im Curt-Frenzel-Stadion in die Verlängerung. Der AEV wird, sofern die Play-offs mit einer Siegesserie nicht doch noch erreicht werden, die Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) am 8. März mit dem Auswärtsspiel beim EHC Red Bull München abschließen. Danach endet die Saison für die Teams auf den Rängen elf bis 14. Das Eis im Curt-Frenzel-Stadion wird in diesem Frühjahr jedoch nicht so bald abgetaut. Die Eishockey-Nationalmannschaft hat sich angekündigt.

Der Vizeweltmeister wird wegen der Überschneidung mit den Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga die Vorbereitung ab dem 9. April in vier Phasen einteilen. "Auch wenn sich die Zusammensetzung des Teams während der Vorbereitung immer wieder verändern wird, ist für uns wichtig, von Anfang an unseren Teamgeist zu fördern und zu stärken", wird DEB-Sportdirektor Christian Künast in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert.

Letztes Eishockey-Länderspiel in Augsburg vor sechs Jahren

Nach zwei noch nicht terminierten Partien bei WM-Gastgeber Tschechien startet die zweite Phase ab dem 16. April in Augsburg. In dieser Zeit wird das Team von Bundestrainer Harold Kreis am 18. April in Kaufbeuren und am 20. April in Augsburg gegen die Slowakei testen. Nach über sechs Jahren Pause wird das Curt-Frenzel-Stadion wieder Austragungsort eines Länderspiels. Zuletzt gastierte die Auswahl des Deutschen Eishockey Bundes beim Deutschland Cup im Schleifgraben.

Bei der letztjährigen WM in Finnland gehörte AEV-Stürmer Samuel Soramies zur Mannschaft des erfolgreichen Silbermedaillengewinners. Beim Deutschland Cup im November vergangenen Jahres feierte Panther-Verteidiger Mick Köhler ein vielversprechendes Debüt im Nationalteam. Der junge Abwehrspieler dürfte zumindest in der langen WM-Vorbereitung wieder ein Kandidat für Bundestrainer Harold Kreis sein.

Spielt Nico Sturm in Augsburg?

Für den Augsburger Nico Sturm, der für die San Jose Sharks in der National Hockey Liga stürmt, dürfte das Augsburg-Gastspiel zu früh kommen. Sturm hatte bereits angekündigt, dass er weiter für Deutschland spielen will. Die Punktrunde endet für die Sharks jedoch erst am 19. April. Nico Sturm wird wohl erst später zur Mannschaft stoßen, sofern er gesund ist.

Nach der Partie in Augsburg reist die DEB-Auswahl nach Garmisch-Partenkirchen. Dort kommt es am 25. April zum Aufeinandertreffen mit Österreich. Zwei Tage später wird es im österreichischen Zell am See zum nächsten Duell mit der Alpenrepublik kommen.

Nach dem Ende der DEL-Play-offs kommt es in Wolfsburg am 4. Mai und in Weißwasser am 6. Mai noch zu zwei abschließenden Spielen gegen Frankreich. Am 10. Mai startet Deutschland im tschechischen Ostrava mit der Partie gegen die Slowakei in das WM-Turnier.