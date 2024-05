FCA in Dortmund wohl ohne Torhüter Finn Dahmen

Gegen Borussia Dortmund muss der FC Augsburg wohl auf Finn Dahmen verzichten. Wer den Stammtorhüter ersetzen würde.

Am Freitagabend ist die TSG Hoffenheim in der Tabelle der Fußball-Bundesliga am FC Augsburg vorbeigezogen. Durch ein 1:1 gegen RB Leipzig überholten die Hoffenheimer (40 Punkte) vorübergehend den FCA, der aktuell auf dem neunten Platz im Klassement steht. Die Augsburger können im Kampf um einen Startplatz im Europapokal kontern, indem sie vom Gastspiel bei Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) Zählbares mitnehmen.

Borussia Dortmund hat an Finn Dahmen schlechte Erinnerungen

Gegen den Champions-League-Halbfinalisten, der am Dienstag gegen Paris St. Germain das Finale im Londoner Wembleystadion erreichen kann, werden die Augsburger wohl auf Finn Dahmen verzichten müssen. Nach Informationen unserer Redaktion hat sich der Stammtorhüter im Abschlusstraining am Freitag eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen und wird ausfallen. Der FCA wollte Dahmens Ausfall nicht bestätigen. Klarheit wird folglich erst rund eine Stunde vor dem Spiel herrschen, wenn die Aufstellung publik gemacht werden muss.

Dahmen, 26, ist den Dortmundern in schlechter Erinnerung, seit er im vergangenen Sommer durch zahlreiche Paraden, unter anderem einen gehaltenen Strafstoß gegen Sebastien Haller, einen BVB-Sieg und damit die Meisterschaft verhinderte. Vor der Saison war er von Mainz 05 als künftige Nummer eins zum FCA gewechselt. In 31 Bundesligaspielen hat er 52 Gegentore kassiert und war dreimal ohne Gegentor geblieben.

Der Vertrag von Tomas Koubek beim FC Augsburg läuft aus

Sollte Dahmen fehlen, wäre Tomas Koubek sein Vertreter. Der 31-Jährige hat in der laufenden Saison noch kein Spiel bestritten. Für Koubek bietet sich die Chance, sich nochmals auf großer Bühne zu präsentieren, ehe sein Vertrag Ende Juni ausläuft. Noch ist ungewiss, wo er seine Karriere fortsetzt. Ein Verleib in Augsburg wird jedoch zusehend unwahrscheinlicher.

Tomas Koubek wird Finn Dahmen wohl in Dortmund ersetzen. Foto: Klaus Rainer Krieger

Im Sommer 2019 war der Torhüter von Stade Rennes nach Augsburg gekommen und sollte dort Stammkraft werden. Nach einer fehlerbehafteten Anfangsphase musste der in der Kabine beliebte Tscheche jedoch seinen Platz zwischen den Pfosten räumen. Hinter Andreas Luthe, Rafal Gikiewicz und zuletzt Dahmen war er Ersatztorhüter.

Lesen Sie dazu auch

In der Schlussphase der vergangenen Saison ersetzte Koubek den verletzten Gikiewicz. Sein bislang letztes Spiel bestritt der Torhüter am letzten Spieltag beim 0:4 bei Borussia Mönchengladbach.