Marius Wolf fehlt dem FCA gegen Stuttgart

Der FC Augsburg startet verändert ins neue Jahr in der Fußball-Bundesliga. Trainer Jess Thorup wird seine Mannschaft nach Informationen unserer Redaktion auf mehreren Postionen für die Partie gegen den VfB Stuttgart umstellen. Zum einen im Tor, wo Finn Dahmen seine erste Einsatzchance in dieser Bundesliga-Saison von Beginn an erhalten und damit den zuletzt in Kiel glücklosen Nediljko Labrović ersetzen soll. Bislang war Dahmen nur im Pokal zum Einsatz gekommen, hatte sich dort mit gehaltenen Elfmetern beim Weiterkommen in Karlsruhe empfohlen. Die offizielle Aufstellung liegt allerdings erst in Kürze vor.

Zudem wird nach Informationen unserer Redaktion Marius Wolf fehlen. Am Donnerstag hatte der rechte Außenbahnspieler das Training vorzeitig beenden müssen. Er war erkältet und hatte leichte Schmerzen im Brustbereich. Somit wird er auch am Sonntagnachmittag (17.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart fehlen. Ihn dürfte Robert Gumny ersetzen. Der Pole hatte sich nach einer schweren Knieverletzung wieder zurückgekämpft. Nun könnte sich für ihn die große Bewährungschance ergeben.

Labrovic hatte in Kiel mehrfach gepatzt

Gleiches gilt für Finn Dahmen. Im Sommer hatte er seinen Stammplatz an Labrovic verloren. Auch weil er zu Beginn der Vorbereitung wegen einer Verletzung fehlte. Labrovic steigerte sich im Verlauf der Saison deutlich, patzte aber beim 1:5 in Kiel zuletzt mehrfach. Nun also fiel die Wahl von Jess Thorup offenbar auf Dahmen. Nach Informationen unserer Redaktion sollen beide Torhüter schon am Freitag die Information erhalten haben, dass es zu einem Tausch kommt.