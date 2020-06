vor 4 Min.

Der FC Augsburg bleibt in der Bundesliga

Beim 1:1 in Düsseldorf zeigen die Augsburger vor allem defensiv eine solide Leistung und können nun ihr zehntes Jahr in der ersten Liga planen.

Von Marco Scheinhof

Was gibt es Schöneres? Die Sonne scheint, der Rasen ist in einem perfekten Zustand. So macht Fußballspielen Spaß. Wenn da nur nicht der Druck auf den Akteuren aus Düsseldorf und Augsburger lasten würde, schließlich geht es für beide Teams um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Am Ende dürfen die Gäste aus Augsburg jubeln. Nach dem 1:1 (1:1) bleibt der FCA ein weiteres Jahr in der deutschen Eliteliga. Die Spieler von Heiko Herrlich liegen sich in den Armen. In einer kuriosen Saison mit der langen Corona-Pause und den danach folgenden Spielen ohne Zuschauer ist das wichtigste Ziel einen Spieltag vor Saisonschluss erreicht.

Florian Niederlechner lässt die Augsburger in der 10. Minute aufatmen

Herrlich hatte seine Mannschaft im Vergleich zur Mittwochspartie gegen Hoffenheim auf sechs Positionen verändert. Es war die Rückkehr zur Erfolgself von Mainz. Felix Uduokhai und Raphael Framberger kehrten in die Viererkette zurück, Rani Khedira in die Zentrale im Mittelfeld und im Angriff wirbelten wieder Sarenren Bazee, Marco Richter und Florian Niederlechner. „Wir haben an uns den Anspruch, dass wir hier Punkte mitnehmen. Wir werden aber nicht alles öffnen und voll auf Sieg spielen. Dafür müssen wir schlau spielen: hinten sicher und clever verteidigen, in der Offensive mutig sein“, sagt Herrlich vor Spielbeginn bei Sky.

All seine Planungen und Hoffnungen wären aber beinahe schon in Minute sechs über den Haufen geworfen worden. Nach einem Freistoß von der rechten Seite steht plötzlich Düsseldorfs Torjäger Rouwen Hennings im Strafraum völlig frei und schießt trocken ins rechte Toreck. 1:0 für die Gastgeber, ein Schock für die Gäste. Bis sich allerdings Videoschiedsrichter Günter Perl meldet und Schiedsrichter Daniel Siebert auf ein vermeintliches Handspiel von Düsseldorfs Kaan Ayhan hinweist. Der hat den Ball tatsächlich mit den Fingerspitzen berührt, das Tor zählt nicht. Glück gehabt. Und in der 10. Minute lässt Florian Niederlechner die Augsburger noch mehr aufatmen. Nach einem Pass von Philipp Max erzielt er mit einer schönen Einzelleistung die Führung für die Gäste. Es ist Niederlechners 13. Saisontreffer, womit er mit dem bisherigen Augsburger Rekordtorschützen Michael Gregoritsch gleichzieht. Es ist ein Auftakt nach Maß für die Gäste.

Klassenerhalt: Es ist ein Tag zum Feiern für den FC Augsburg

Düsseldorf aber gibt sich nicht geschlagen. Die Angriffe der Gastgeber werden präziser. Als sich Jeffrey Gouweleeuw eine Ungenauigkeit in der 25. Minute erlaubt, kommt wieder Hennings an den Ball und schließt wieder knallhart und flach ab. Diesmal zählt der Treffer – 1:1. In der 32. Minute scheitert Ruben Vargas knapp an Düsseldorfs Torwart Florian Kastenmeier.

Den Auftakt in die zweite Halbzeit dominieren die Gäste. Es sieht gut aus, was die Augsburger zeigen. Der Ball läuft gut, Niederlechner hat gar die große Chance nach einer Flanke von Max zum 2:1. Der Ball aber fliegt nach seiner Direktabnahme knapp am Tor vorbei (50.). Kurze Zeit später hätte der Torjäger gerne einen Elfmeter bekommen, der Kontakt mit Düsseldorfs Gießelmann aber ist nicht elfmeterreif. Defensiv stehen die Augsburger weiterhin sicher. Torwart Andreas Luthe erlebt einen recht geruhsamen Nachmittag und muss nur gelegentlich bei Flanken eingreifen. Das aber tut er mit großer Souveränität.

Es ist ein verdientes Unentschieden, das dem FC Augsburg endgültig den Klassenerhalt sichert. Vor dem letzten Spieltag haben die Augsburger weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf Düsseldorf. Es ist ein Tag zum Feiern.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen