Langes Festhalten an Heiko Herrlich kann für den FCA teuer werden

Der FC Augsburg wähnte sich über weite Strecken der Saison in Sicherheit, jetzt droht der Abstieg aus der Bundesliga. Zwei Dinge sprechen noch für den Klassenerhalt.

Das Bemühen von Trainer Markus Weinzierl und Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter war spürbar. Was sollten sie auch anderes machen, als die Spieler nach der 1:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart aufzurichten. Tatsächlich war ein Effekt nach dem Tausch hin zu Weinzierl erkennbar gewesen, etliches erinnerte an den erfolgreichen Fußball, den der Trainer in seiner ersten Amtszeit praktizieren ließ. Die Spieler vermittelten einen willigen Eindruck, agierten mutig und aggressiv, übten Druck aus und erspielten sich zahlreiche Torchancen.

