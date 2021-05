Der Mut des FCA wird nicht belohnt: 1:2-Pleite in Stuttgart

Wenn man diesen FCA mit Emotion und Leidenschaft sieht , da fragt man sich wirklich was Herrlich mit der Mannschaft gemacht hat. FALLS der FCA absteigen sollte , dann hat Reuter auch einen Großteil der Schuld zu tragen , da er monatelang an Herrlich extrem stur arrogant und selbstgefällig festgehalten hat !



Man kann nur beten dass der FCA die Klasse hält ! Reuter hat große Schuld an der Entwicklung des FCA in den jüngsten zwei - drei Jahren ! Wiederholte mangelhafte Trainer Verpflichtungen und auch bei den Spielern war er zu großteils daneben gelegen !



Wie konnte man so lange an diesem völlig verblendeten HH festhalten? Unfassbar. Allein seine Statements nach seiner Entlassung zeigen, wie realitätsfremd der ist. Reuter hat ihn gedeckt !! Niederlechner sagte , er hat sein Mund einmal zu viel aufgemacht , ab da an saß er auf der Bank . Und sowas deckt der Reuter noch !



Chapeu Sonnenkönig Reuter.

