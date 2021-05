Die Einzelkritik: Reece Oxford als Faktor bei beiden Gegentoren

Reece Oxford (links) gab gegen den VfB Stuttgart (Mitte Sasa Kalajdzic) in einigen Szenen keine gute Figur ab. Der Abwehrspieler war an beiden Gegentreffern der Stuttgarter beteiligt. Am Ende unterlag der FC Augsburg 1:2 und muss um den Ligaverbleib zittern.

Foto: Michael Weber, imago