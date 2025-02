Neue Folge Viererkette: Zauberfuß Alexis Claude-Maurice überstrahlt alles

Es war der Nachmittag von Alexis Claude-Maurice: Der Franzose war beim 3:0-Sieg des FC Augsburg der alles überragende Mann auf dem Feld. Der Franzose schoss alle drei Treffer des FCA selbst und sorgte dabei für ein Novum: Noch nie ist einem Spieler des FC Augsburg in der Bundesliga ein lupenreiner Hattrick gelungen. Dabei profitierte die Mannschaft von Jess Thorup von der Torhüterkonstellation der Gladbacher: Stammkeeper Moritz Nicolas war vor Spielbeginn verletzt ausgefallen. Für ihn kam die ehemalige Nummer eins Jonas Omlin in den Kasten. Der Schweizer sah nach einer knappen halben Stunde Rot, so dass die Nummer drei Tobias Sippel zum Einsatz kam. Der machte nicht immer einen souveränen Eindruck. Über das Spiel in Gladbach, die Stärken von Alexis Claude-Maurice und die fast schon unglaubliche FCA-Serie von sieben Spielen in Folge ohne Niederlage sprechen diesmal Johannes Graf und Florian Eisele.

Dabei gehört zur Wahrheit auch: So problematisch die Situation im Kasten der Gladbacher war, so stark präsentierte sich der Mann, der seit Jahreswechsel in das Augsburger Tor zurück gekehrt ist: Finn Dahmen. Der ehemalige Mainzer ersetzte nach der Winterpause Nediljko Labrovic im Kasten und überzeugt seither auf ganzer Linie: In seinen acht Partien spielte Dahmen bereits fünfmal zu Null. Natürlich ist das auch ein Verdienst der Abwehr - dass auf Dahmen Verlass ist, zeigte er auch am Samstag im Borussia-Park: Gerade vor der Halbzeitpause zeigte der Schlussmann gleich mehrere starke Paraden.

Alexis Claude-Maurice führt FC Augsburg in Gladbach zu historischem Hattrick und Sieg

Für den FC Augsburg bedeutet der Sieg das dritte Spiel in Folge ohne Gegentor - und eine Serie von sieben Spielen in Folge ohne Niederlage. Das hatte es unter Trainer Jess Thorup, der in Gladbach zum 50. Mal an der Seitenlinie des FC Augsburg in der Bundesliga stand, noch nicht gegeben. Welche Auswirkungen das auf die neuen Ziele des FCA hat, ist in der Viererkette zu hören. Ebenso ein Thema sind ein rätselhaftes Trikot aus München, das einem FCA-Jersey verdächtig ähnlich sieht, die Vergangenheit von Jeffrey Gouweleeuw als Spielgestalter und eine Verspätung von exakt sieben Minuten und 30 Sekunden - die dann doch noch länger ausfiel.

