Neue Folge Viererkette: Gewonnen gegen Bochum – aber wie?

Die beste Nachricht zum Spiel des FC Augsburg gegen den VfL Bochum: Der FCA hat 1:0 gegen den Revierclub gewonnen und die Distanz auf den Letzten, der mit zwei Punkten aus nun zwölf Spielen einsam seine Runden im Tabellenkeller dreht, nochmals vergrößert. Doch von Euphorie war bei Spielern und Verantwortlichen kaum etwas zu spüren. Die Partie, geprägt von taktischer Vorsicht und wenigen offensiven Highlights, passte zum frostigen Novembertag und offenbarte die Defizite beider Teams. Phillip Tietz erzielte das einzige Tor per Strafstoß (38.), ausgelöst durch ein Foul an Alexis Claude-Maurice – einem der wenigen Lichtblicke der Partie. In die Podcast-Analyse des Spiels gehen diesmal Johannes Graf und Florian Eisele.

Augsburgs Trainer Jess Thorup blieb seiner defensiven Linie treu, setzte auf Stabilität und zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Wir wussten, dass wir über den Kampf kommen müssen.“ Sportdirektor Marinko Jurendic lobte die defensive Entwicklung der Mannschaft, betonte jedoch auch die Notwendigkeit, offensiv mehr Akzente zu setzen. Der VfL Bochum blieb seinerseits harmlos und untermauerte mit der schlechtesten Offensive und Defensive der Liga seine Krisensituation.

Der FCA hat gegen Bochum spielerisch Luft nach oben

Die Partie verdeutlichte einmal mehr, dass der FCA zwar kämpferisch überzeugt, spielerisch jedoch Luft nach oben hat. Zweckmäßigkeit bestimmt seit Wochen die Augsburger Taktik - und das, obwohl vor gar nicht allzu langer Zeit noch ein deutlich mutigerer Spielansatz zu sehen gewesen war. Die Frage stellt sich zumindest für die Viererkette: Wann, wenn nicht in einem Heimspiel gegen den Letzten der Liga, ist es Zeit für eine etwas offensivere Herangehensweise? Warum sich diese defensive Herangehensweise in den kommenden Wochen sehr wahrscheinlich nicht mehr ändern wird, welche personellen Alternativen der FC Augsburg durchaus hat und was - neben dem Sieg - noch positiv war, ist in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

