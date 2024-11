Zwei Neue: So stellt FCA-Trainer Thorup für das Spiel gegen den VfL Bochum auf

Das 0:3 gegen den FC Bayern war für den FC Augsburg in doppelter Hinsicht ärgerlich: Einerseits, weil erst in der Schlussphase noch zwei weitere Tore des FCB fielen. Viel frustrierender war jedoch die Personallage nach der Partie: Dimitris Giannoulis musste sich nach einer guten halben Stunde verletzt auswechseln lassen, ebenfalls in der Schlussphase kassierte Keven Schlotterbeck nach einem Foul an Harry Kane Gelb-Rot. Beide stehen nicht zur Verfügung, wenn der FC Augsburg am Samstagnachmittag den Tabellenletzten VfL Bochum empfängt.

Die Ausgangslage für Augsburg ist dabei klar: Ein Sieg, am besten ein überzeugender, muss es sein. Nach den Wochen, in denen Augsburg fußballerische Magerkost angeboten hatte, sollte idealerweise der Qualitätsunterschied zwischen dem Letzten und den Gastgebern zu sehen sein. FCA-Trainer Jess Thorup sagte in der Pressekonferenz vor dem Spiel jedoch: „Bis jetzt hat Augsburg nie Bochum zu Hause geschlagen. Viele sprechen jetzt über einen Pflichtsieg, einige hatten sogar über mehr Tore, 8:0 und so, gesprochen. Da muss ich schon betonen: Das wird ein hartes Stück Arbeit.“ Ankommen werde es auf grundlegende Tugenden wie Willen, Laufbereitschaft, Zweikämpfe.

FC Augsburg gegen VfL Bochum: Dieter Hecking mit Respekt vor dem FCA

Aber auch beim VfL Bochum rechnet man sich gegen den FC Augsburg etwas aus. Dieter Hecking, der neue Trainer des Schlusslichtes, sagte dass der FCA weiß „dass ihn eine unbequeme Mannschaft erwartet“. Der Respekt vor den Gastgebern ist aber da: „Augsburg kann auf 14 Jahre Bundesliga am Stück zurückblicken, der Verein hat aus seinen Möglichkeiten viel herausgeholt. Das spiegelt sich auch im Kader des FCA wider. Augsburg wird uns von der Intensität her alles abverlangen, darauf sind wir vorbereitet.“

Taktisch gesehen bleibt Thorup gegen den VfL seiner Dreierkette treu - und wechselt positionsgetreu. Für den verletzten Giannoulis kommt Henry Kodossou, der sonst rechts verteidigt, auf der linken Abwehrseite zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz von Beginn an. Maxi Bauer ersetzt den gesperrten Keven Schlotterbeck. Im Vorfeld der Partie war spekuliert worden, dass Thorup auf eine Viererkette umstellen könnte.

Die Aufstellung des FC Augsburg: Labrovic - Bauer, Gouweleeuw, Matsima - Wolf, Jakic, Onyeka, Koudossou, Rexhbecaj - Claude-Maurice, Tietz