Youngster zu Gast im Podcast: Diese Chancen rechnen sich Noahkai Banks und Mert Kömür beim FCA aus

Die Viererkette hat Besuch: Noahkai Banks und Mert Kömür, die beiden Nachwuchsstars des FC Augsburg, geben sich die Ehre im FCA-Podcast unserer Redaktion. Der Innenverteidiger und der offensive Mittelfeldspieler sprechen über die veränderte Wahrnehmung, die sie als Posterboys der Augsburger Jugendwelle erfahren, die Zusammenarbeit mit dem neuen Coach Sandro Wagner, ihre Freundschaft und ihre Pläne für die Nationalmannschaft. Der 18-jährige Banks erklärt außerdem, auf welch kuriosem Weg er 2015 vom TSV Dietmannsried zum FC Augsburg gewechselt ist - und wie ein Zeltlager das beinahe verhindert hätte.

Hintergrund: Der auf Hawaii geborene und im Allgäu aufgewachsene Banks kam über den Besuch der FCA-Fußballschule in seiner Heimat zum Bundesligisten. Das Fußballcamp machte damals Station im Allgäu. Der damals achtjährige Noahkai ging hin, überzeugte die Verantwortlichen sofort - und wechselte umgehend in die Augsburger Jugendabteilung. Es ist ein Weg, den sonst kein anderer FCA-Spieler genommen hat - und beinahe wäre das auch Banks nicht gelungen. In der Viererkette erinnert er sich: „Eigentlich war für diesen Tag ein Zeltlager geplant. Da wollte ich unbedingt hin, aber meine Mutter hat mich überredet, da hin zu gehen. Und dann bin ich widerwillig da hin gegangen.“

Banks und Kömür verbindet eine enge Freunschaft

Im Nachhinein nicht die schlechteste Entscheidung, wie er heute zugeben muss: Mittlerweile ist Banks US-Jugendnationalspieler, sein Marktwert wird mit sechs Millionen Euro taxiert und im Januar war sogar der AS Rom an ihm dran. Banks blieb aber beim FCA - und verlängerte unlängst seinen Vertrag. In der Vorbereitung war er sogar eine Stunde lang Kapitän des FCA. Mit Mert Kömür verbindet ihn nicht nur derselbe Verein, sondern auch eine Freundschaft. Teilweise bildeten die beiden eine Fahrgemeinschaft zum Training. Warum in dieser Hinsicht ohne Google Maps nichts geht, warum Mert Kömürs Vater Phillip Tietz zum Abendessen eingeladen hat und welche Ziele die beiden für diese Saison haben, gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu lesen.